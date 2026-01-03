Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ferroviário encara o time da "casa" em estreia na Copinha 2026

Ferroviário encara o time da "casa" em estreia na Copinha 2026

Ferrão joga contra o Ibrachina, equipe da cidade na qual o escrete alencarino fará todos os seus jogos na primeira fase
Autor Filipe Vasconcelos
Autor
Filipe Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ferroviário enfrenta neste domingo, 4, às 13 horas, o Ibrachina, time sede, do bairro da Mooca, em São Paulo, na Ibrachina Arena, — local onde a equipe cearense fará todos os seus jogos na primeira fase da competição — em busca de estrear com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal do YouTube da Federação Paulista de Futebol (FPF), Paulistão.

Situado no Grupo 30 da competição, o Ferrão ainda encara o Bangu, na quarta-feira, 7, às 15h15min e encerra sua participação na fase de grupos no próximo domingo, 10, às 13 horas, contra outra equipe paulista, o Santo André.

A equipe sub-20 do Tubarão da Barra terá 20 atletas à disposição do staff técnico, comandado pelo treinador Felipe Macau. Compõem o quadro esportivo ainda o auxiliar técnico Evandro Filho, o preparador físico Pedro Henrique, o preparador de goleiros Everton Ferreira, o massagista Robson Ferreira, o fisioterapeuta Luis Eduardo, o roupeiro Paulo Leandro e por fim o gerente da base Vladimir de Jesus.

Dentre os destaques da equipe coral estão o atacante Honorato, que já possui experiência no maior certame de base do país, tendo defendido o Tirol na edição passada, o goleiro Gabriel Silva, destaque das categorias de base do Ferrão, e o meio-campista Diotti, que foi integrado ao elenco profissional em 2025 e reforçou a equipe no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste do ano anterior.

Em 2026, o Ferroviário busca melhorar seu desempenho no principal torneio de base do Brasil, tendo em vista o desempenho abaixo do esperado na última edição. Lanterna do Grupo 17, o Tubarão perdeu todas as partidas que realizou e amargou a última posição do quadro de enfrentamentos que teve o Osasco Audax-SP, como líder, o Athletico-PR, em segundo, e o Magazão, equipe do Amapá, em terceiro.

Preparação:

Em seu último teste antes de viajar a São Paulo para jogar a Copinha, o Ferroviário realizou um jogo-treino no último sábado, 27, no Estádio Elzir Cabral, diante da equipe profissional do Maranguape. A atividade de preparação permitiu ao treinador Felipe Macau rodar a equipe, oportunizando minutos para mais garotos e observar diferentes variações táticas que possam ser utilizadas nos embates que terá pela frente na Copa São Paulo.

A partida foi encerrada com vitória do sub-20 do Ferrão pelo placar de 1 a 0. O gol solo foi anotado pelo atacante, Israel, de 19 anos.

Jogos do Ferroviário na primeira fase:

  • Ibrachina-SP x Ferroviário, 4 de janeiro- 13h
  • Ferroviário x Bangu, 7 de janeiro- 15h15
  • Santo André x Ferroviário, 10 de janeiro- 13h

Confira a lista de atletas relacionados para o torneio:

Goleiros:

  • Gabriel Silva (2007)
  • Tino (2009)

Zagueiros:

  • Felipe Freitas (2006)
  • João Kayky (2006)
  • Robson Tardele (2007)
  • Saulo Silvano (2007)

Laterais:

  • João Mário (2008)
  • Nathanael (2007)
  • Yure Lemos (2006)

Volantes:

  • J. Ryan (2007)
  • Kayque Canuto (2006)

Meias:

  • Belarmino (2006)
  • Brayan (2005)
  • Diotti (2005)
  • Francisco Willyam (2008)

Atacantes:

  • Axel Gabriel (2010)
  • Endrio (2006)
  • Iago Honorato (2005)
  • Israel (2007)
  • Paulo Ricardo (2005)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar