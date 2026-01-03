Ferroviário encara o time da "casa" em estreia na Copinha 2026

Ferrão joga contra o Ibrachina, equipe da cidade na qual o escrete alencarino fará todos os seus jogos na primeira fase

O Ferroviário enfrenta neste domingo, 4, às 13 horas, o Ibrachina, time sede, do bairro da Mooca, em São Paulo, na Ibrachina Arena, — local onde a equipe cearense fará todos os seus jogos na primeira fase da competição — em busca de estrear com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Situado no Grupo 30 da competição, o Ferrão ainda encara o Bangu, na quarta-feira, 7, às 15h15min e encerra sua participação na fase de grupos no próximo domingo, 10, às 13 horas, contra outra equipe paulista, o Santo André.

A equipe sub-20 do Tubarão da Barra terá 20 atletas à disposição do staff técnico, comandado pelo treinador Felipe Macau. Compõem o quadro esportivo ainda o auxiliar técnico Evandro Filho, o preparador físico Pedro Henrique, o preparador de goleiros Everton Ferreira, o massagista Robson Ferreira, o fisioterapeuta Luis Eduardo, o roupeiro Paulo Leandro e por fim o gerente da base Vladimir de Jesus.

Dentre os destaques da equipe coral estão o atacante Honorato, que já possui experiência no maior certame de base do país, tendo defendido o Tirol na edição passada, o goleiro Gabriel Silva, destaque das categorias de base do Ferrão, e o meio-campista Diotti, que foi integrado ao elenco profissional em 2025 e reforçou a equipe no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste do ano anterior.

Em 2026, o Ferroviário busca melhorar seu desempenho no principal torneio de base do Brasil, tendo em vista o desempenho abaixo do esperado na última edição. Lanterna do Grupo 17, o Tubarão perdeu todas as partidas que realizou e amargou a última posição do quadro de enfrentamentos que teve o Osasco Audax-SP, como líder, o Athletico-PR, em segundo, e o Magazão, equipe do Amapá, em terceiro.