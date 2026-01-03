Ferroviário encara o time da "casa" em estreia na Copinha 2026

Ferroviário encara o time da "casa" em estreia na Copinha 2026Ferrão joga contra o Ibrachina, equipe da cidade na qual o escrete alencarino fará todos os seus jogos na primeira fase
O Ferroviário enfrenta neste domingo, 4, às 13 horas, o Ibrachina, time sede, do bairro da Mooca, em São Paulo, na Ibrachina Arena, — local onde a equipe cearense fará todos os seus jogos na primeira fase da competição — em busca de estrear com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
O duelo terá transmissão ao vivo no canal do YouTube da Federação Paulista de Futebol (FPF), Paulistão.
Situado no Grupo 30 da competição, o Ferrão ainda encara o Bangu, na quarta-feira, 7, às 15h15min e encerra sua participação na fase de grupos no próximo domingo, 10, às 13 horas, contra outra equipe paulista, o Santo André.
A equipe sub-20 do Tubarão da Barra terá 20 atletas à disposição do staff técnico, comandado pelo treinador Felipe Macau. Compõem o quadro esportivo ainda o auxiliar técnico Evandro Filho, o preparador físico Pedro Henrique, o preparador de goleiros Everton Ferreira, o massagista Robson Ferreira, o fisioterapeuta Luis Eduardo, o roupeiro Paulo Leandro e por fim o gerente da base Vladimir de Jesus.
Dentre os destaques da equipe coral estão o atacante Honorato, que já possui experiência no maior certame de base do país, tendo defendido o Tirol na edição passada, o goleiro Gabriel Silva, destaque das categorias de base do Ferrão, e o meio-campista Diotti, que foi integrado ao elenco profissional em 2025 e reforçou a equipe no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste do ano anterior.
Em 2026, o Ferroviário busca melhorar seu desempenho no principal torneio de base do Brasil, tendo em vista o desempenho abaixo do esperado na última edição. Lanterna do Grupo 17, o Tubarão perdeu todas as partidas que realizou e amargou a última posição do quadro de enfrentamentos que teve o Osasco Audax-SP, como líder, o Athletico-PR, em segundo, e o Magazão, equipe do Amapá, em terceiro.
Preparação:
Em seu último teste antes de viajar a São Paulo para jogar a Copinha, o Ferroviário realizou um jogo-treino no último sábado, 27, no Estádio Elzir Cabral, diante da equipe profissional do Maranguape. A atividade de preparação permitiu ao treinador Felipe Macau rodar a equipe, oportunizando minutos para mais garotos e observar diferentes variações táticas que possam ser utilizadas nos embates que terá pela frente na Copa São Paulo.
A partida foi encerrada com vitória do sub-20 do Ferrão pelo placar de 1 a 0. O gol solo foi anotado pelo atacante, Israel, de 19 anos.
Jogos do Ferroviário na primeira fase:
- Ibrachina-SP x Ferroviário, 4 de janeiro- 13h
- Ferroviário x Bangu, 7 de janeiro- 15h15
- Santo André x Ferroviário, 10 de janeiro- 13h
Confira a lista de atletas relacionados para o torneio:
Goleiros:
- Gabriel Silva (2007)
- Tino (2009)
Zagueiros:
- Felipe Freitas (2006)
- João Kayky (2006)
- Robson Tardele (2007)
- Saulo Silvano (2007)
Laterais:
- João Mário (2008)
- Nathanael (2007)
- Yure Lemos (2006)
Volantes:
- J. Ryan (2007)
- Kayque Canuto (2006)
Meias:
- Belarmino (2006)
- Brayan (2005)
- Diotti (2005)
- Francisco Willyam (2008)
Atacantes:
- Axel Gabriel (2010)
- Endrio (2006)
- Iago Honorato (2005)
- Israel (2007)
- Paulo Ricardo (2005)