Prefeito garante PV apto a receber mais jogos de Ceará e Fortaleza em 2026

Fortaleza, Ce , BR - 21.11.25 - Classico Rainha - Primeiro jogo da final do campeonato cearense feminino entre as equipes do Ceará e Fortaleza no Estádio Presidente Vargas (FCO FONTENELE/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) avaliou as condições do Estádio Presidente Vargas e garantiu que o equipamento está apto a receber um número maior de partidas de diferentes competições na próxima temporada. Em entrevista ao Esportes O POVO, na manhã desta terça-feira, 16, o gestor ressaltou que o PV estará à disposição dos clubes cearenses no calendário de 2026. Rebaixados, Ceará e Fortaleza terão quatro competições ao longo da temporada, com agenda cheia durante todo o ano. Dessa maneira, além do Campeonato Cearense, tradicionalmente disputado no PV, a tendência é que a praça esportiva também seja utilizada em outros torneios, inclusive na Série B.