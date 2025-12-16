Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeito garante PV apto a receber mais jogos de Ceará e Fortaleza em 2026

Em 2025, o PV recebeu 11 jogos da dupla cearense. A expectativa é que o Estádio registre mais partidas em 2026
Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) avaliou as condições do Estádio Presidente Vargas e garantiu que o equipamento está apto a receber um número maior de partidas de diferentes competições na próxima temporada. Em entrevista ao Esportes O POVO, na manhã desta terça-feira, 16, o gestor ressaltou que o PV estará à disposição dos clubes cearenses no calendário de 2026.

Rebaixados, Ceará e Fortaleza terão quatro competições ao longo da temporada, com agenda cheia durante todo o ano. Dessa maneira, além do Campeonato Cearense, tradicionalmente disputado no PV, a tendência é que a praça esportiva também seja utilizada em outros torneios, inclusive na Série B.

“O Estádio Presidente Vargas está em perfeitas condições. Aliás, há alguns meses eu falei com o dirigente do Fortaleza, Marcelo Paz, e o presidente do Ceará, João Paulo, sobre a disposição do PV para receber mais jogos”, afirmou o prefeito.

Mesmo com a possibilidade de aumento no número de partidas, Evandro afastou a hipótese de desgaste do gramado. Para ele, o estádio tem capacidade para suportar uma alta demanda de jogos. Em 2025, o Ceará atuou seis vezes no PV, enquanto o Leão do Pici mandou cinco partidas no local.

“É claro que os dois times tiveram grandes jogos, que o PV não tinha como comportar, mas tenho certeza que em jogos do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e da própria Copa do Brasil que podemos fazer praticamente todos, ou a grande maioria, lá no PV”, reforçou o petista.

“Estamos em perfeitas condições. Aliás, já recebi relatos de pessoas do futebol dizendo que o gramado do Presidente Vargas é extremamente superior ao do Castelão. Então, estamos à disposição dos clubes cearenses”, concluiu.

