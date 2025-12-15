Times cearenses conhecem tabela de jogos na Copinha; confira

Times cearenses conhecem tabela de jogos na Copinha; confiraCeará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá serão representantes do Estado na Copinha 2026
A tabela da fase de grupos da Copa São Paulo de 2026 foi divulgada no último sábado, 13, pela Federação Paulista de Futebol. Assim, os quatro cearenses participantes — Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá — da competição conheceram o calendário definitivo da fase de grupos.
A 56ª edição da Copinha será disputada por 128 times, que se dividirão em 38 grupos de quatro equipes. Os dois melhores times de cada chave avançam para o mata-mata. A final será disputada no Pacaembu, no dia 25 de janeiro.
Na última edição, Ceará e Fortaleza foram os únicos representantes cearenses a avançarem ao mata-mata, mas ambos se despediram na terceira fase, eliminados por Vasco e Ituano, respectivamente.
O sorteio definiu o Ceará no Grupo 6, com jogos em Presidente Prudente; o Fortaleza foia locado no Grupo 23, sediado em Mogi das Cruzes; o Ferroviário no Grupo 30, na capital paulista, e o Quixadá ficou no Grupo 15, com jogos disputados em Araraquara.
Confira o calendário das equipes cearenses:
Ceará
3/1, 19h30 - Ceará x Olímpico-SE
6/1, 21h30 - Carajás-PA x Ceará
9/1, 19h - Grêmio Prudente x Ceará
Fortaleza
4/1, 13h - Fortaleza x Centro Olímpico-SP
7/1, 15h15 - Confiança-PB x Fortaleza
1/1, 15h15 - União Mogi-SP x Fortaleza
Ferroviário
4/1, 13h - Ibrachina-SP x Ferroviário
7/1, 15h15 - Ferroviário x Bangu
10/1, 13h - Santo André x Ferroviário
Quixadá
4/1, 14h - Ferroviária x Quixadá
7/1, 16h15 - Quixadá x Cuiabá
10/1, 17h15 - América-RJ x Quixadá