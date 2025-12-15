Times cearenses conhecem tabela de jogos na Copinha; confira

A tabela da fase de grupos da Copa São Paulo de 2026 foi divulgada no último sábado, 13, pela Federação Paulista de Futebol. Assim, os quatro cearenses participantes — Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá — da competição conheceram o calendário definitivo da fase de grupos.

A 56ª edição da Copinha será disputada por 128 times, que se dividirão em 38 grupos de quatro equipes. Os dois melhores times de cada chave avançam para o mata-mata. A final será disputada no Pacaembu, no dia 25 de janeiro.