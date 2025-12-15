"Tem o perfil e DNA do Fortaleza", diz Marcelo Paz sobre Carpini

Segundo Paz, Carpini demonstrou interesse em acertar com o Fortaleza desde o início das conversas. O jovem treinador, inclusive, tem a expectativa de permanecer por um longo período no comando do Leão e construir um legado no clube.

Novo técnico do Fortaleza , Thiago Carpini foi apresentado oficialmente na sede do clube nesta segunda-feira, 15. Durante a coletiva de apresentação, o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, falou sobre as expectativas em relação ao trabalho do novo treinador leonino e também revelou detalhes dos bastidores da negociação.

“Ele falou que gostaria de viver o que dois treinadores recentes (Ceni e Vojvoda) viveram aqui em termos de longevidade. O Fortaleza gera esse tipo de expectativa nos treinadores. A gente já vinha ‘namorando’ com o Carpini no ano passado, ele quase esteve aqui. [...] A gente sente quando a pessoa quer, e quando há um desejo mútuo. Então o Carpini, que é um treinador que estava na Série A, aceitou o desafio de vir trabalhar com a gente porque ele quer voltar para a Série A com o Fortaleza”, disse Paz.

“Eu acho que o Carpini tem o DNA do Fortaleza. É um treinador moderno, que ataca muito e sabe trabalhar conforme a circunstância e o adversário. Nem sempre você pode ir pra cima, tem que se adaptar. E vimos que ele tem essa qualidade, por isso entendemos que ele tem muito o perfil e DNA do Fortaleza. Vamos torcer e ajudar muito”, completou.

Virar a página



Durante a apresentação do novo treinador, Paz também ressaltou as dificuldades para a próxima temporada e destacou a necessidade de “virar a página” do rebaixamento para concentrar esforços na nova fase do clube na segunda divisão.