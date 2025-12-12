Ceará vai para o sexto técnico da gestão João Paulo Silva; veja números

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-09-2025: Presidente do Ceará Sporting Club João Paulo na Radio Esportes O POVO CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Em busca de um nome para comandar a equipe em 2026, o Ceará tem negociação com Mozart, campeão da Série B com o Coritiba neste ano. Após o rebaixamento para a segunda divisão, Léo Condé não teve o vínculo renovado e, com a chegada de um novo profissional, este será o sexto treinador alvinegro na gestão de João Paulo Silva. No último descenso, a renúncia do ex-presidente Robinson de Castro levou a uma eleição para cumprir o restante do mandato, com o então diretor financeiro vencendo o pleito. O prazo seria até final de 2024, ano em que o Vovô conquistou o acesso, e João Paulo foi reeleito para um triênio, ou seja, de 2025 até o fim de 2027.

Eduardo Barroca no jogo Ceará x Avaí, no Castelão, pela Série B 2023 Crédito: FCO FONTENELE Eduardo Barroca, então, assumiu o cargo. Com vitória por 2 a 1 sobre o ABC na Série B, ele começou no Ceará às vésperas da volta da final do Nordestão, na Ilha do Retiro. Apesar de perder no tempo regulamentar, levou a melhor nos pênaltis. Os heróis das cobranças foram o goleiro Richard, com duas defesas, e o atacante Erick, que fez o gol do título de tricampeão regional. O aproveitamento foi de 53,8% em dois meses com seis triunfos, três empates, quatro derrotas e um título. Distanciando-se do G-4 devido a uma sequência negativa, Barroca foi demitido do Alvinegro após o empate sem gols com o Avaí, no Castelão.

Guto Ferreira posa com a "Orelhuda" conquistada em 2020 Crédito: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM Em mais uma “dança das cadeiras”, o Alvinegro recebeu novamente a comissão técnica de Guto Ferreira, campeão do Nordeste invicto em 2020. Ao contrário da sua primeira passagem, o treinador não engrenou e seu breve trabalho foi encerrado: 42,4% de aproveitamento, 11 confrontos, três vitórias, cinco empates e três reveses. FORTALEZA, CEARÁ, 21-11-2023: Páginas Azuis entrevista do atual técnico do Ceará, Vagner Mancini. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Seguindo na linha de profissionais que já passaram pelo Ceará, Vagner Mancini retornou depois de ser campeão cearense e semifinalista da Copa do Brasil em 2011.

Mancini disputou duas temporadas na Segundona com o Vovô. Na primeira, a equipe terminou o campeonato com 50 pontos, na 11ª colocação. No início de 2024, foi campeão estadual contra o rival Fortaleza, nos pênaltis. Em junho daquele ano, o treinador deixou Porangabuçu depois de 44 jogos, 15 vitórias, 15 empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 47% em 10 meses. Léo Condé foi o técnico mais longevo da gestão João Paulo Crédito: Samuel Setubal/O POVO