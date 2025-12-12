Ceará vai para o sexto técnico da gestão João Paulo Silva; veja números

Ceará vai para o sexto técnico da gestão João Paulo Silva; veja númerosO trabalho de Léo Condé foi o mais longevo da atual gestão alvinegra. Gustavo Morínigo, Eduardo Barroca, Guto Ferreira e Vagner Mancini também passaram pelo cargo
Em busca de um nome para comandar a equipe em 2026, o Ceará tem negociação com Mozart, campeão da Série B com o Coritiba neste ano. Após o rebaixamento para a segunda divisão, Léo Condé não teve o vínculo renovado e, com a chegada de um novo profissional, este será o sexto treinador alvinegro na gestão de João Paulo Silva.
No último descenso, a renúncia do ex-presidente Robinson de Castro levou a uma eleição para cumprir o restante do mandato, com o então diretor financeiro vencendo o pleito. O prazo seria até final de 2024, ano em que o Vovô conquistou o acesso, e João Paulo foi reeleito para um triênio, ou seja, de 2025 até o fim de 2027.
Cinco técnicos do Vovô na gestão João Paulo Silva
Gustavo Morínigo foi o primeiro nome na atual gestão. Escolhido ainda em 2022 por Robinson após a queda para a Série B, o paraguaio assumiu a responsabilidade em meio a uma grande reformulação. Pelo Alvinegro, estreou no Campeonato Cearense goleando o Pacajus por 4 a 0.
Em três meses, ele obteve o aproveitamento de 65,2% em 24 partidas, com 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Apesar de largar com vitória sobre o Sport na ida da final da Copa do Nordeste, Morínigo foi demitido depois das derrotas diante de Ituano e Guarani, nas duas primeiras rodadas da Segundona, além de ter sido vice no Estadual.
Eduardo Barroca, então, assumiu o cargo. Com vitória por 2 a 1 sobre o ABC na Série B, ele começou no Ceará às vésperas da volta da final do Nordestão, na Ilha do Retiro. Apesar de perder no tempo regulamentar, levou a melhor nos pênaltis. Os heróis das cobranças foram o goleiro Richard, com duas defesas, e o atacante Erick, que fez o gol do título de tricampeão regional.
O aproveitamento foi de 53,8% em dois meses com seis triunfos, três empates, quatro derrotas e um título. Distanciando-se do G-4 devido a uma sequência negativa, Barroca foi demitido do Alvinegro após o empate sem gols com o Avaí, no Castelão.
Em mais uma “dança das cadeiras”, o Alvinegro recebeu novamente a comissão técnica de Guto Ferreira, campeão do Nordeste invicto em 2020. Ao contrário da sua primeira passagem, o treinador não engrenou e seu breve trabalho foi encerrado: 42,4% de aproveitamento, 11 confrontos, três vitórias, cinco empates e três reveses.
Seguindo na linha de profissionais que já passaram pelo Ceará, Vagner Mancini retornou depois de ser campeão cearense e semifinalista da Copa do Brasil em 2011.
Mancini disputou duas temporadas na Segundona com o Vovô. Na primeira, a equipe terminou o campeonato com 50 pontos, na 11ª colocação. No início de 2024, foi campeão estadual contra o rival Fortaleza, nos pênaltis. Em junho daquele ano, o treinador deixou Porangabuçu depois de 44 jogos, 15 vitórias, 15 empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 47% em 10 meses.
A Era Léo Condé iniciou em julho, com derrota por 1 a 0 para o Santos, no Castelão. Foi com o treinador mineiro que o Alvinegro teve uma de suas melhores arrancadas da história, conseguindo o acesso à elite do futebol nacional.
Já em 2025, Condé tornou o Ceará bicampeão estadual, com hegemonia de 47 títulos, foi semifinalista do Nordestão, avançou até a terceira fase da Copa do Brasil e fez uma campanha segura em quase toda a Série A, mas não evitou o rebaixamento.
O trabalho desandou nas últimas rodadas do Brasileirão, amargando cinco jogos sem vitória e entrou no Z-4 na partida derradeira, culminando na queda do Vovô, que terminou em 17º lugar, com 43 pontos. Em quase um ano e meio, Condé obteve 51,7% de aproveitamento, com 85 partidas, 38 triunfos, 17 empates, 30 derrotas, um título e um acesso.
Ceará avança em negociações com Mozart
Com a possível chegada de Mozart Santos, a cadeira de treinador do Ceará seria ocupada pela sexta vez durante a gestão do presidente João Paulo Silva. O campeão com o Coritiba, se confirmado, receberá a missão de comandar o Alvinegro no foco principal da temporada de 2026: o acesso.