Ceará e Fortaleza disputarão juntos a Série B pela primeira vez desde 2009

Ceará e Fortaleza disputarão juntos a Série B pela primeira vez desde 2009Naquela edição, o Vovô garantiu o acesso para a elite nacional, enquanto o Leão caiu para a Série C
Rebaixados no último domingo, 7, para a Série B 2026, Ceará e Fortaleza disputarão juntos a competição pela primeira vez desde 2009.
Naquela oportunidade, o Vovô conquistou 68 pontos, ficou em terceiro lugar e garantiu o acesso ao lado do campeão Vasco, do vice Guarani e do quarto colocado Atlético-GO.
O Leão, por sua vez, ficou na 18º posição, com 38 pontos, e foi rebaixado para a Série C de 2010. Juventude, Campinense e ABC também tiveram desempenho abaixo e ficaram entre os quatro piores times do campeonato.
Nos duelos da segunda divisão de 2009, o Alvinegro se manteve invicto contra o Tricolor. No primeiro jogo, empatou em 0 a 0. Na segunda partida, venceu por 1 a 0.
A Série B da próxima temporada está prevista para acontecer entre 21 de março e 28 de novembro.
Rivais caindo juntos da Série A pela quinta vez
Com campanhas que decepcionaram os torcedores, Vovô e Leão caíram juntos, nas 17º e 18º posições, respectivamente. Este contexto de queda de rivais já se repetiu em outras quatro edições da elite nacional, disputada em pontos corridos, com 20 clubes, desde 2006. Relembre cada caso:
2009: Náutico (19º) e Sport (20°)
2014: Vitória (17º) e Bahia (18º)
2019: Chapecoense (19º) e Avaí (20°)
2020: Vasco (17º) e Botafogo (20°)
2025: Ceará (17º) e Fortaleza (18º)