Ceará e Fortaleza disputarão juntos a Série B pela primeira vez desde 2009

A última vez em que Fortaleza e Ceará se enfrentaram pela Série B foi em 2009 / Crédito: Samuel Setubal

Rebaixados no último domingo, 7, para a Série B 2026, Ceará e Fortaleza disputarão juntos a competição pela primeira vez desde 2009. Naquela oportunidade, o Vovô conquistou 68 pontos, ficou em terceiro lugar e garantiu o acesso ao lado do campeão Vasco, do vice Guarani e do quarto colocado Atlético-GO.

O Leão, por sua vez, ficou na 18º posição, com 38 pontos, e foi rebaixado para a Série C de 2010. Juventude, Campinense e ABC também tiveram desempenho abaixo e ficaram entre os quatro piores times do campeonato. Nos duelos da segunda divisão de 2009, o Alvinegro se manteve invicto contra o Tricolor. No primeiro jogo, empatou em 0 a 0. Na segunda partida, venceu por 1 a 0. A Série B da próxima temporada está prevista para acontecer entre 21 de março e 28 de novembro.