Ranking Conmebol 2026 tem Fortaleza na 31ª posição e Ceará na 73ª; veja

Ranking Conmebol 2026 tem Fortaleza na 31ª posição e Ceará na 73ª; vejaEntidade máxima do futebol sul-americano avalia o desempenho das equipes na Libertadores e Sul-Americana nos últimos 10 anos
A Conmebol divulgou o ranking de clubes para a temporada de 2026 na tarde desta segunda-feira, 15. Dentre os times listados, Fortaleza e Ceará figuram nas 31ª e 73ª posições, respectivamente. O top-5 ficou com Palmeiras, Flamengo, River Plate, Boca Juniors e Peñarol.
Na soma das pontuações, a entidade máxima do futebol sul-americano avalia o desempenho das equipes na Libertadores e Sul-Americana nos últimos 10 anos. Para além disso, dados históricos e títulos nacionais da última década entram no cálculo feito.
Melhor cearense ranqueado, o Leão do Pici registra 2.325 pontos de performance em competições da Conmebol. O Vovô, por sua vez, tem 607 pontos acumulados. A última vez em que o Tricolor jogou um torneio sul-americano foi nesta temporada, quando foi eliminado nas oitavas da Libertadores para o Vélez Sarsfield-ARG, enquanto que o Alvinegro não disputa competições a nível internacional desde 2022, ano em que caiu nas quartas da Copa Sul-Americana.
A atualização do ranking ocorre para que a Conmebol nivele melhor o sorteio das competições da próxima temporada. Os cearenses, porém, não disputarão certames continentais pelo menos até 2027, visto que foram rebaixados à Série B de 2026.