Ranking Conmebol 2026 tem Fortaleza na 31ª posição e Ceará na 73ª; veja

Pierre e Vina, jogadores de Fortaleza e Ceará, durante Clássico-Rei / Crédito: Samuel Setubal

A Conmebol divulgou o ranking de clubes para a temporada de 2026 na tarde desta segunda-feira, 15. Dentre os times listados, Fortaleza e Ceará figuram nas 31ª e 73ª posições, respectivamente. O top-5 ficou com Palmeiras, Flamengo, River Plate, Boca Juniors e Peñarol. Na soma das pontuações, a entidade máxima do futebol sul-americano avalia o desempenho das equipes na Libertadores e Sul-Americana nos últimos 10 anos. Para além disso, dados históricos e títulos nacionais da última década entram no cálculo feito.