Secretário lamenta rebaixamentos de Ceará e Fortaleza: "Não era o resultado que gostaríamos"

A entrevista foi concedida durante participação de Rogério na 53ª Noite das Personalidades Esportivas , o Oscar do Esporte cearense, promovido pelo jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 8, na cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em Fortaleza.

Atual Secretário de Esportes do Estado do Ceará (Sesporte), Rogério Pinheiro lamentou, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO , o rebaixamento de Fortaleza e Ceará para a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Não era o resultado que nós gostaríamos de estar acompanhando hoje. Torci muito que os dois permanecessem. É extremamente importante para o Estado ter esses dois times representando o nosso futebol na Série A. Infelizmente, por um momento ruim, mas isso é e faz parte do futebol. Tantos grandes times sobem e descem e isso faz parte do cotidiano do esporte”, disse o secretário.

Mesmo com o fim trágico para as equipes cearenses, Rogério ressaltou a organização de gestão que ambas as equipes possuem e reforçou sua torcida para que os alencarinos estejam de volta à elite do futebol nacional já na temporada de 2027.

“É torcer que em breve façam uma boa temporada no ano de 2026 e possam retornar o mais breve possível para a Série A. Competência, gestão, isso os nossos clubes têm sobrando acima de tudo e tenho certeza, e torço, para que tanto Fortaleza quanto Ceará possam retornar na temporada 2027 novamente o lugar que eles devem permanecer, que é na série A do Campeonato Brasileiro”, concluiu Pinheiro.