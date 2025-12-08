Marcos Victor pede desculpas à torcida do Ceará após o rebaixamento para a Série B

O atleta de 23 anos ainda ressaltou o espírito de luta enquanto esteve em campo nesta temporada e afirmou que o Vovô precisa estar de pé quanto antes.

O zagueiro Marcos Victor utilizou as suas redes sociais para se pronunciar, em uma carta aberta de desculpas à torcida do Ceará , após o rebaixamento do clube neste domingo, 7.

“Em um momento tão delicado como esse, queria expressar minha profunda tristeza e frustração por não termos alcançado o objetivo, já chorei várias vezes e peço as mais sinceras desculpas, fui um a mais de vocês dentro de campo, tentei ao máximo desde que ganhei meus primeiros minutos demonstrar o amor que sinto por esse clube e por essa torcida que tanto esteve presente nesse ano”, escreveu.

Ele afirmou que só restava pedir desculpas à torcida Alvinegra por não conseguirem finalizar o ano com a permanência. Agradeceu por todo apoio recebido nas arquibancadas e disse que, após refletir um tempo depois do jogo, tinha a certeza de que “o Ceará voltaria a ficar de pé, quanto antes”, pontuou.

Apesar de depender apenas de si na última rodada, o Alvinegro amargou mais um rebaixamento em sua história. Após sair à frente no placar com Pedro Raul, o Ceará não conseguiu fazer frente à equipe mista do Palmeiras e sofreu a virada no segundo tempo.