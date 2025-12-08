Em carta aberta, Ceará pede desculpa e cita reformulação: "Voltaremos mais fortes"

Bandeira do Ceará Sporting Club na Cidade Vozão / Crédito: Divulgação / Ceará SC

Em carta aberta à torcida, o Ceará pediu desculpas pelo rebaixamento à Série B. No texto, que não teve a assinatura de nenhum dirigente, o Vovô faz uma reflexão sobre o momento de dor causado pela queda de divisão, mas enfatiza que o clube está “saudável” e com processos organizacionais “bem definidos”, elementos importantes para 2026. Na carta, o Alvinegro de Porangabuçu destaca a frustração pelo desfecho da temporada, que começou com perspectivas positivas – marcada pelo importante título do Campeonato Cearense, que deu ao clube a hegemonia estadual. Assim, o texto destaca que os erros cometidos ao longo de 2025 serão transformados em aprendizado.