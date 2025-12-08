Em carta aberta, Ceará pede desculpa e cita reformulação: "Voltaremos mais fortes"Sem assinatura de nenhum dirigente, o texto destaca que o Vovô está "saudável" e projeta a montagem de um elenco "competitivo e protagonista" para os desafios de 2026
Em carta aberta à torcida, o Ceará pediu desculpas pelo rebaixamento à Série B. No texto, que não teve a assinatura de nenhum dirigente, o Vovô faz uma reflexão sobre o momento de dor causado pela queda de divisão, mas enfatiza que o clube está “saudável” e com processos organizacionais “bem definidos”, elementos importantes para 2026.
Na carta, o Alvinegro de Porangabuçu destaca a frustração pelo desfecho da temporada, que começou com perspectivas positivas – marcada pelo importante título do Campeonato Cearense, que deu ao clube a hegemonia estadual. Assim, o texto destaca que os erros cometidos ao longo de 2025 serão transformados em aprendizado.
Por fim, o Vovô deixa claro que, por estar “saudável”, isso possibilita a montagem de um elenco competitivo e protagonista visando às competições que disputará em 2026, entre elas a Série B, a Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense e a Copa do Brasil.
Confira a carta aberta do Ceará na íntegra:
Seria uma falha começar esta mensagem sem pedir as mais sinceras desculpas à Nação Alvinegra por tudo o que estamos vivendo. Uma torcida que nos apoiou incansavelmente independentemente do momento. Falhamos com vocês. Essa dor também está no peito de cada coração alvinegro de todos que fazem o Ceará Sporting Club.
Mesmo que a racionalidade mostre que não faltou trabalho, o fim de um ano que começou tão promissor evidenciou os erros cometidos pelo caminho. Nos cabe transformar cada um deles em aprendizado para o que está por vir, um período que nos pedirá ainda mais dedicação para merecermos voltar à Série A.
O Ceará é hoje um clube saudável e com processos organizacionais bem definidos, o que nos possibilita, ainda que com desafios, projetar um elenco competitivo e protagonista nas competições que disputaremos.
É doloroso, difícil de acreditar, mas esse momento é passageiro. Passaremos por reformulações necessárias e o Ceará Sporting Club se reinventará mais uma vez. Juntos, voltaremos mais fortes.