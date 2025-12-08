53º Noite das Personalidades Esportivas celebra representatividade feminina

Eveliny Almeida recebeu o prêmio de personalidade esportiva do ano / Crédito: João Filho Tavares

Momentos de emoção e o reconhecimento pela representatividade feminina marcaram a 53ª Noite das Personalidades Esportivas, o Oscar do Esporte, promovido pelo jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 8, na cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em Fortaleza. Entre os homenageados, o principal prêmio da cerimônia foi destinado a cearense Eveliny Almeida, ex-árbitra Fifa. Filha do ex-árbitro Assis Almeida, Eveliny iniciou sua trajetória no futebol em 2001, aos 20 anos.

Desde então, ela integrou o quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, em 2008, alcançou um marco histórico ao se tornar a primeira mulher cearense a integrar o quadro Internacional Fifa. Atualmente, mesmo longe dos gramados, ela segue no “mundo da arbitragem”, onde integra a Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol (FPF). “Estou extremamente emocionada. É muito importante esse reconhecimento, não para a Eveliny Almeida, mas para uma mulher que seguiu uma carreira no futebol. Essa representatividade que eu espero estar construindo esse legado. Eu quero dedicar esse troféu primeiramente a Deus. Dedicar a minha família. Aos meus irmãos. E dedicar em memória ao meu pai”, disse. “Também agradecer a todos os árbitros, a todos que fazem o futebol. É uma profissão árdua. Sabemos que tem muitos percalços, mas o que nos faz estar aqui hoje é ter a certeza de que somos íntegros, e praticamos a justiça de forma clara, transparente. Tenho certeza de que a arbitragem brasileira está em bons caminhos. Virão coisas boas para ela, que está evoluindo. Fico muito feliz por estar sendo homenageada em minha casa. Posso até voar, mas aqui é minha casa. Muito obrigado a todos”, concluiu Eveliny.

Esta foi a segunda vez que Eveliny foi homenageada no Óscar do Esporte. Em 2011, ela havia recebido a premiação de “personalidade da arbitragem”. Agora, 14 anos depois, a ex-árbitra voltou a ser homenageada como “personalidade esportiva do ano”. Comenda Alan Neto Além dela, durante a cerimônia, também foram homenageados o Secretário Chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante. Ambos receberam a “Comenda Alan Neto”, destinada a personalidades que incentivam o desporto cearense em 2025. “Fico muito feliz em ter sido homenageado hoje com essa medalha”, agradeceu Ricardo.

Já Vieira, não pode estar presente na cerimônia — devido um compromisso em outro país. Representando-o, quem recebeu a premiação foi o Secretário de Esportes Rogério Pinheiro. “Trago a grande responsabilidade de representar o Chagas Vieira que me deu essa honra e essa responsabilidade de representá-lo neste momento tão ímpar”, disse Rogério. Premiações esportivas Pelo desempenho apresentado durante esta temporada foram premiados os dirigentes do Ceará João Paulo Silva e Haroldo Martins; o zagueiro Willian Machado e o técnico do Ceará, Léo Condé; e o zagueiro ex-Fortaleza Gustavo Mancha. Em decorrência do recente rebaixamento na Série A desta temporada, sacramentado neste domingo, 7, o defensor, comissão técnica e dirigentes do Vovô não estiveram presentes para receberem os prêmios de melhor dirigente (empate nos votos entre João Paulo e Haroldo), melhor atleta do ano e melhor técnico, respectivamente.

Já Gustavo Mancha também não esteve presente no evento, já que, atualmente, encontrasse no meio da temporada defendendo o Olympiacos, da Grécia. Representando-o, Erisson Matias, gerente das categorias de base do Fortaleza, recebeu a premiação de “Jogador Revelação”, destinada ao defensor. “Estou passando para agradecer pelo reconhecimento dado ao atleta Gustavo Mancha, que hoje defende as cores do Olympiacos, da Grécia, mas que foi revelado pelo Fortaleza. É um prêmio muito importante da Noite das Personalidades Esportivas receber esse prêmio de craque revelação, promovido pelo Grupo O POVO. Muito obrigado ao Sérgio Pontes, ao O POVO, e aos jornalistas que elegeram o Gustavo Mancha como craque revelação dessa temporada”, disse o gestor. Além deles, o assistente de arbitragem Nailton de Oliveira Junior também foi premiado, ao receber, pela quarta vez, o prêmio de “Arbitragem do ano”. “Agradecer a credibilidade e a confiança de toda a imprensa, dos que votaram na minha pessoa pela quarta vez consecutiva”, celebrou Nailton.