Vojvoda lamenta rebaixamento do Fortaleza para a Série B: "Sentimento amargo"

Ao falar sobre o rebaixamento, ele enviou um abraço aos jogadores e se solidarizou com a torcida. O argentino, porém, adotou um tom firme ao projetar uma recuperação rápida, destacando que o Fortaleza tem estrutura e elenco para reagir já na próxima temporada.

Ex-técnico do Fortaleza , Juan Pablo Vojvoda lamentou o rebaixamento do Tricolor para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em coletiva pós-jogo nesse domingo, 7, o treinador do Santos se emocionou ao comentar o descenso do clube do Pici, que dirigiu por mais de quatro anos.

“É um sentimento amargo, porque eu trabalhei para que o clube alcançasse esse crescimento sustentável. Fortaleza é um clube organizado, tem torcida. Vai voltar. Hoje é um drama, uma loucura, tudo é ruim. Mas com o tempo, se fizer as coisas bem, vai voltar à Série A com segurança. Quero mandar um abraço a cada um deles, principalmente aos jogadores que tive o prazer de trabalhar ao lado”, disse Vojvoda.

Campanha no Santos

Após deixar o comando do Fortaleza, Vojvoda assumiu o Santos em agosto, quando o Alvinegro Praiano ocupava a 16ª colocação. Com a missão de evitar o rebaixamento, o argentino conseguiu dar estabilidade ao time e garantir a permanência na elite. Em 18 partidas à frente do Santos, soma seis vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Para além de garantir a permanência na primeira divisão, a vitória de 3 a 0 sobre o Cruzeiro na Vila Belmiro, nesse domingo, 7, garantiu vaga na Copa Sul-Americana, uma vez que o Peixe terminou o Brasileirão em 12º lugar, com 47 pontos somados.