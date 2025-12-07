Bareiro pede desculpas para torcida do Fortaleza após queda: "Não foi o suficiente"

Apesar de depender apenas de si na última rodada, o Tricolor do Pici amargou o rebaixamento após ser superado pelo Botafogo por 4 a 2

Atacante do Fortaleza, Adam Bareiro se desculpou com a torcida do Fortaleza após a confirmação do rebaixamento do clube neste domingo, 7. Em post nas redes sociais, o jogador ressaltou o esforço do elenco para evitar a queda.

"Seis meses da minha vida em que aprendi a amá-los mais do que vocês podem imaginar! Dói em todos nós porque demos tudo de nós e não foi o suficiente! Do fundo do meu coração, peço desculpas a todo o povo de Fortaleza e não tenho dúvidas de que o clube voltará", escreveu.