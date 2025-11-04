Ceará x Fortaleza: relembre como foi o último Clássico-Rei pela Série A

Com gol de Galeano, o Ceará venceu o clássico do 1º turno / Crédito: Samuel Setubal

Ceará e Fortaleza se enfrentarão nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, no Castelão, no último Clássico-Rei deste ano. Em um cenário parecido com o do primeiro embate neste Brasileirão, os rivais chegam para o duelo da 32ª rodada nas mesmas posições na tabela que ocupavam quando se enfrentaram há 114 dias. Quando se encontraram no dia 13 de julho, antes da vitória do Alvinegro por 1 a 0, com gol de Galeano, Vovô e Leão já estavam em 12º e 18º lugares, respectivamente. Todavia, o momento anímico de ambos era diferente.

Mudanças impactantes Nos oito confrontos que antecederam aquele Clássico-Rei, o Fortaleza, à época ainda comandado por Vojvoda, havia perdido seis, sendo quatro deles em sequência na Série A, e empatado outros dois. Naquele período, o Fortaleza ainda foi eliminado da Copa do Brasil, para o Retrô-PE, e perderia o primeiro dos dois duelos para o Racing-ARG, pela Copa Libertadores. A sequência de resultados negativos, somada à derrota no clássico, culminou na demissão de Vojvoda após mais de quatro anos treinando o Tricolor do Pici.