Ceará x Fortaleza: relembre como foi o último Clássico-Rei pela Série A

Ceará x Fortaleza: relembre como foi o último Clássico-Rei pela Série ACuriosamente, quando se encontraram no primeiro turno, Ceará e Fortaleza já estavam em 12º e 18º, respectivamente, mesmas posições que ocupam atualmente
Ceará e Fortaleza se enfrentarão nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, no Castelão, no último Clássico-Rei deste ano. Em um cenário parecido com o do primeiro embate neste Brasileirão, os rivais chegam para o duelo da 32ª rodada nas mesmas posições na tabela que ocupavam quando se enfrentaram há 114 dias.
Quando se encontraram no dia 13 de julho, antes da vitória do Alvinegro por 1 a 0, com gol de Galeano, Vovô e Leão já estavam em 12º e 18º lugares, respectivamente. Todavia, o momento anímico de ambos era diferente.
Na ocasião, o time de Porangabuçu vinha de eliminação na Copa do Brasil para o Palmeiras e duas derrotas em sequência no Brasileirão, para Atlético-MG e Botafogo. Foi neste cenário que, após um mês de paralisação, o Vovô foi para o duelo contra o Sport, pela Copa do Nordeste, e, na sequência, para o Clássico-Rei buscando recuperar a confiança e o bom momento na temporada.
Já para o Leão, por mais que a posição fosse a mesma que a atual, a distância para sair da zona de rebaixamento era menor. No Clássico-Rei da 12ª rodada, o Tricolor do Pici estava somente há duas rodadas no Z-4 e mantinha apenas um ponto a menos que o Vitória-BA, 16º colocado.
Mudanças impactantes
Nos oito confrontos que antecederam aquele Clássico-Rei, o Fortaleza, à época ainda comandado por Vojvoda, havia perdido seis, sendo quatro deles em sequência na Série A, e empatado outros dois.
Naquele período, o Fortaleza ainda foi eliminado da Copa do Brasil, para o Retrô-PE, e perderia o primeiro dos dois duelos para o Racing-ARG, pela Copa Libertadores. A sequência de resultados negativos, somada à derrota no clássico, culminou na demissão de Vojvoda após mais de quatro anos treinando o Tricolor do Pici.
Já para o Ceará, aquela vitória foi fundamental, sendo ainda mais ressaltada após os resultados futuros do Alvinegro no certame. Naquele momento, o Vovô, que estava a 4 pontos do Z-4, tratava o duelo contra o rival local como uma espécie de balizador para o restante da competição.
E a vitória se tornaria ainda mais importante após a sequência negativa que o Alvinegro teve posteriormente, quando perdeu para Corinthians, Internacional e Mirassol, em sequência, pela Série A.