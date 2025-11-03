Wilton Pereira Sampaio apita o último Clássico-Rei de 2025, pela Série A

Wilton Pereira Sampaio apita o último Clássico-Rei de 2025, pela Série ASampaio é árbitro Fifa desde 2013 e já apitou o maior clássico do futebol cearense e outra ocasião
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou na tarde desta segunda-feira, 3, os árbitros designados para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No apito do Clássico-Rei desta quinta-feira, 6, estará o goiano Wilton Pereira Sampaio, de 43 anos. Os outros nomes da escala de arbitragem ainda serão divulgados pela entidade máxima do futebol nacional.
Sampaio é árbitro Fifa desde 2013, além de um dos nomes mais conhecidos do quadro da CBF. Não será a primeira vez que o juiz da Federação Goiana de Futebol apita o maior clássico do futebol cearense, uma vez que foi o árbitro principal no 1º jogo das finais do Campeonato Cearense de 2023.
Na atual temporada, o profissional já apitou dois jogos do Fortaleza, sendo empate em 1 a 1 com o Bahia na 15ª rodada e a derrota por 2 a 0 para o Vasco na 28ª. Contudo, este será o primeiro duelo do Ceará a ser apitado por Sampaio na temporada.
Leia mais
Com reconhecimento internacional, o juiz esteve no Mundial de Clubes da Fifa, onde foi bastante elogiado pela imprensa estrangeira. Além da participação no torneio de clubes e do Campeonato Brasileiro, o árbitro apitou Copa Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Liga dos Emirados Árabes Unidos e partidas dos campeonatos estaduais.
Wilton é conhecido por ser um juiz rígido, tendo média de 5,3 cartão amarelo por jogo. Em clássicos, o número aumenta para 7,66 amarelos por partida. Na atual temporada, foram 48 partidas como árbitro principal, 256 cartões amarelos, 13 vermelhos e 14 pênaltis marcados.