Wilton Pereira Sampaio apita o último Clássico-Rei de 2025, pela Série A

Sampaio é árbitro Fifa desde 2013 e já apitou o maior clássico do futebol cearense e outra ocasião

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou na tarde desta segunda-feira, 3, os árbitros designados para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No apito do Clássico-Rei desta quinta-feira, 6, estará o goiano Wilton Pereira Sampaio, de 43 anos. Os outros nomes da escala de arbitragem ainda serão divulgados pela entidade máxima do futebol nacional.

Sampaio é árbitro Fifa desde 2013, além de um dos nomes mais conhecidos do quadro da CBF. Não será a primeira vez que o juiz da Federação Goiana de Futebol apita o maior clássico do futebol cearense, uma vez que foi o árbitro principal no 1º jogo das finais do Campeonato Cearense de 2023.