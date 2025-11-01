Com uma a menos, Fortaleza bate o Ceará no Clássico-Rainha e assume liderança

Os gols da vitória tricolor foram marcados por Nainara, no primeiro tempo, e Thalita, na etapa final

Com uma atuação segura mesmo em desvantagem numérica, o Fortaleza venceu o Ceará por 2 a 0 no Clássico-Rainha, pela 6ª rodada do Campeonato Cearense Feminino, na manhã deste domingo, 1º, no estádio Presidente Vargas (PV). O resultado coloca o Tricolor na liderança do Grupo A, ultrapassando o rival alvinegro pelo saldo de gols. O time mostrou força coletiva e maturidade para controlar o jogo após a expulsão ainda na primeira etapa.

Os gols da vitória tricolor foram marcados por Nainara, no primeiro tempo, e Thalita, na etapa final. A expulsão de Nainara, pouco depois de abrir o placar, obrigou o Fortaleza a se reorganizar taticamente, mas a equipe manteve o ritmo e ampliou a vantagem no segundo tempo.