Ceará divulga parcial com mais de 40 mil torcedores confirmados para Clássico-Rei

Times vão medir forças na quinta-feira, 6, às 20 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo da 32ª rodada da Série A

O Ceará atualizou, na noite desta segunda-feira, 3, a parcial de torcedores confirmados para o Clássico-Rei. De acordo com o clube, 42.152 pessoas já garantiram presença para a partida de quinta-feira, 6, na Arena Castelão.

Além disso, o Vovô informou que todos os ingressos destinados à torcida mandante estão esgotados. Ao todo, 32.650 alvinegros já garantiram presença na Arena Castelão para a partida válida pela 32ª rodada da Série A. Do lado do Fortaleza, 9.502 bilhetes foram comercializados.