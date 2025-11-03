Ceará divulga parcial com mais de 40 mil torcedores confirmados para Clássico-Rei

Ceará divulga parcial com mais de 40 mil torcedores confirmados para Clássico-ReiTimes vão medir forças na quinta-feira, 6, às 20 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo da 32ª rodada da Série A
O Ceará atualizou, na noite desta segunda-feira, 3, a parcial de torcedores confirmados para o Clássico-Rei. De acordo com o clube, 42.152 pessoas já garantiram presença para a partida de quinta-feira, 6, na Arena Castelão.
Além disso, o Vovô informou que todos os ingressos destinados à torcida mandante estão esgotados. Ao todo, 32.650 alvinegros já garantiram presença na Arena Castelão para a partida válida pela 32ª rodada da Série A. Do lado do Fortaleza, 9.502 bilhetes foram comercializados.
Portanto, com mais de 40 mil confirmados, restam apenas vagas específicas para sócios da torcida alvinegras e ingressos para os leoninos.
Ceará e Fortaleza vão medir forças às 20 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo da 32ª rodada da Série A. Esse será o último Clássico-Rei da temporada.
Confira os valores dos ingressos que restam para a torcida do Fortaleza no Clássico-Rei:
- Superior Sul: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)
- Inferior Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)
- Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)