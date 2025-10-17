Floresta anuncia renovação do técnico Leston Júnior para 2026

Leston Júnior comemorando vitória de 2 a 0 do Floresta sobre o São Bernardo-SP / Crédito: Kely Pereira/Floresta EC

O Floresta anunciou, na tarde desta sexta-feira, 17, a renovação do técnico Leston Júnior para a temporada de 2026. O vínculo do atual treinador se encerraria após a eliminação na Série C, mas após a melhor campanha da história do clube na terceira divisão nacional, teve o contrato prolongado até o fim da temporada 2026. Em sua terceira passagem pelo clube, o técnico se destaca por ser o treinador com mais feitos na jovem história da agremiação no futebol profissional. Leston é o treinador com mais jogos a frente do Verdão, com 90 partidas, além de ter dirigido o time em campanhas marcantes.

Ao anunciar a renovação do vínculo do treinador, o Floresta fez questão de enaltecer o trabalho do treinador, ressaltando sua competitividade e ética de trabalho. "Sob o comando de Leston, o Floresta escreveu um dos capítulos mais marcantes de sua história recente, com uma campanha brilhante na Série C do Campeonato Brasileiro, o Verdão mostrou força, identidade e um futebol competitivo, brigando entre os grandes e ficando muito próximo do tão sonhado acesso à Série B", afirma o clube no texto do anúncio. "Diferente dos anos anteriores, o Floresta viveu uma temporada de superação e protagonismo, reflexo do trabalho sério do treinador e da união de um grupo que acreditou até o fim", conclui.