Floresta anuncia renovação do técnico Leston Júnior para 2026

Floresta anuncia renovação do técnico Leston Júnior para 2026Em sua terceira passagem pelo clube, o técnico se destaca por ser o treinador com mais feitos na jovem história da agremiação no futebol profissional
O Floresta anunciou, na tarde desta sexta-feira, 17, a renovação do técnico Leston Júnior para a temporada de 2026. O vínculo do atual treinador se encerraria após a eliminação na Série C, mas após a melhor campanha da história do clube na terceira divisão nacional, teve o contrato prolongado até o fim da temporada 2026.
Em sua terceira passagem pelo clube, o técnico se destaca por ser o treinador com mais feitos na jovem história da agremiação no futebol profissional. Leston é o treinador com mais jogos a frente do Verdão, com 90 partidas, além de ter dirigido o time em campanhas marcantes.
Foi com o mineiro de 47 anos que o time da Vila Manoel Sátiro conquistou o acesso para a Série C, em 2020. Naquela ocasião, os cearenses ficaram com o vice-campeonato do certame nacional, perdendo a final para o Mirassol-SP, hoje na Série A.
Em 2022, voltou ao Lobo da Vila para livrar a equipe da zona de rebaixamento da terceira divisão daquele ano e obteve sucesso na meta. Em 2025, o profissional iniciou a passagem vigente após um campeonato cearense ruim parte do time da Capital.
Na Série C deste ano, Leston Júnior fez história ao tornar o Floresta o primeiro time a se classificar para a segunda fase da Série C desde que a competição mudou de formato em 2022. Na segunda fase, o clube cearense foi competitivo e perdeu o acesso nas últimas rodadas, devido ao saldo de gols.
Ao anunciar a renovação do vínculo do treinador, o Floresta fez questão de enaltecer o trabalho do treinador, ressaltando sua competitividade e ética de trabalho.
"Sob o comando de Leston, o Floresta escreveu um dos capítulos mais marcantes de sua história recente, com uma campanha brilhante na Série C do Campeonato Brasileiro, o Verdão mostrou força, identidade e um futebol competitivo, brigando entre os grandes e ficando muito próximo do tão sonhado acesso à Série B", afirma o clube no texto do anúncio.
"Diferente dos anos anteriores, o Floresta viveu uma temporada de superação e protagonismo, reflexo do trabalho sério do treinador e da união de um grupo que acreditou até o fim", conclui.
Em 2026, o treinador tem como maiores objetivos retornar as semifinais do Campeonato Cearense, algo que o Verdão não alcança desde 2019, além de continuar brigando pelo acesso para a segunda divisão. Para alcançar os feitos, o técnico precisa manter a solidez do sistema defensivo e melhorar o desempenho do ataque, calcanhar de aquiles da equipe durante toda a temporada 2025.
Além do Floresta, o profissional mineiro treinou equipes tradicionais do futebol nordestino, como Santa Cruz-PE, América-RN e Botafogo-PB, além de ter obtido um acesso para a Série B quando comadava o Tupi, em 2015.
