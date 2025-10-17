Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Floresta anuncia renovação do técnico Leston Júnior para 2026

Em sua terceira passagem pelo clube, o técnico se destaca por ser o treinador com mais feitos na jovem história da agremiação no futebol profissional
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto
O Floresta anunciou, na tarde desta sexta-feira, 17, a renovação do técnico Leston Júnior para a temporada de 2026. O vínculo do atual treinador se encerraria após a eliminação na Série C, mas após a melhor campanha da história do clube na terceira divisão nacional, teve o contrato prolongado até o fim da temporada 2026.

Em sua terceira passagem pelo clube, o técnico se destaca por ser o treinador com mais feitos na jovem história da agremiação no futebol profissional. Leston é o treinador com mais jogos a frente do Verdão, com 90 partidas, além de ter dirigido o time em campanhas marcantes.

Foi com o mineiro de 47 anos que o time da Vila Manoel Sátiro conquistou o acesso para a Série C, em 2020. Naquela ocasião, os cearenses ficaram com o vice-campeonato do certame nacional, perdendo a final para o Mirassol-SP, hoje na Série A.

Em 2022, voltou ao Lobo da Vila para livrar a equipe da zona de rebaixamento da terceira divisão daquele ano e obteve sucesso na meta. Em 2025, o profissional iniciou a passagem vigente após um campeonato cearense ruim parte do time da Capital.

Na Série C deste ano, Leston Júnior fez história ao tornar o Floresta o primeiro time a se classificar para a segunda fase da Série C desde que a competição mudou de formato em 2022. Na segunda fase, o clube cearense foi competitivo e perdeu o acesso nas últimas rodadas, devido ao saldo de gols.

Ao anunciar a renovação do vínculo do treinador, o Floresta fez questão de enaltecer o trabalho do treinador, ressaltando sua competitividade e ética de trabalho.

"Sob o comando de Leston, o Floresta escreveu um dos capítulos mais marcantes de sua história recente, com uma campanha brilhante na Série C do Campeonato Brasileiro, o Verdão mostrou força, identidade e um futebol competitivo, brigando entre os grandes e ficando muito próximo do tão sonhado acesso à Série B", afirma o clube no texto do anúncio.

"Diferente dos anos anteriores, o Floresta viveu uma temporada de superação e protagonismo, reflexo do trabalho sério do treinador e da união de um grupo que acreditou até o fim", conclui.

Em 2026, o treinador tem como maiores objetivos retornar as semifinais do Campeonato Cearense, algo que o Verdão não alcança desde 2019, além de continuar brigando pelo acesso para a segunda divisão. Para alcançar os feitos, o técnico precisa manter a solidez do sistema defensivo e melhorar o desempenho do ataque, calcanhar de aquiles da equipe durante toda a temporada 2025.

Além do Floresta, o profissional mineiro treinou equipes tradicionais do futebol nordestino, como Santa Cruz-PE, América-RN e Botafogo-PB, além de ter obtido um acesso para a Série B quando comadava o Tupi, em 2015. 

 

 

