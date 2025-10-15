Técnicos de Fortaleza e Ceará revelam desejo de maior público no futebol feminino

Técnicos de Fortaleza e Ceará revelam desejo de maior público no futebol femininoAmbos os treinadores participaram do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na última terça-feira, 14
Às vésperas do primeiro Clássico-Rainha de 2025, pelo Campeonato Cearense Feminino, os técnicos de Ceará e Fortaleza, Erivelton Viana e Erandir, participaram do programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, nessa terça-feira, 14. Os comandantes falaram sobre o desejo comum de quem trabalha com o futebol feminino: maior presença de público.
“Gostaríamos nós, que trabalhamos com futebol feminino, que o estádio estivesse lotado, porque as meninas gostam de jogar com o estádio cheio. Recentemente a gente teve jogo lá contra o Sport (na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata), tinha muita gente, foi um jogo gostoso”, disse Erandir.
“Com o estádio lotado, a gente vê nelas a alegria quando vê um público maior. Até no jogo do nosso acesso tinha bastante gente e a motivação delas com certeza é melhor”, acrescentou o técnico das Leoas.
No último sábado, 11, o Fortaleza conquistou a Copa Maria Bonita ao derrotar o Sport por 1 a 0, na Arena Pernambuco, diante de centenas de torcedores rubro-negros. Antes, a torcida do Leão do Pici também havia marcado presença significativa no Estádio Presidente Vargas, quando as Leoas garantiram o acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino.
“Como o Erandir falou, todo mundo gosta de jogar em estádio cheio. Então, a gente espera que os próximos jogos, quem sabe as próximas finais, possam estar sendo novamente na Arena Castelão, que teve somente uma final (do feminino), mas que realmente possa ter um atrativo maior para o torcedor”, concluiu Erivelton.
A única vez que a Arena Castelão recebeu um Clássico-Rainha foi no dia 29 de novembro de 2023. Na ocasião, o Ceará derrotou o Fortaleza por 2 a 1 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, na final do Campeonato Cearense Feminino daquela temporada.