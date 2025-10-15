Técnicos de Fortaleza e Ceará revelam desejo de maior público no futebol feminino

Ambos os treinadores participaram do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na última terça-feira, 14

Às vésperas do primeiro Clássico-Rainha de 2025, pelo Campeonato Cearense Feminino, os técnicos de Ceará e Fortaleza , Erivelton Viana e Erandir, participaram do programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, nessa terça-feira, 14. Os comandantes falaram sobre o desejo comum de quem trabalha com o futebol feminino: maior presença de público.

“Gostaríamos nós, que trabalhamos com futebol feminino, que o estádio estivesse lotado, porque as meninas gostam de jogar com o estádio cheio. Recentemente a gente teve jogo lá contra o Sport (na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata), tinha muita gente, foi um jogo gostoso”, disse Erandir.

“Com o estádio lotado, a gente vê nelas a alegria quando vê um público maior. Até no jogo do nosso acesso tinha bastante gente e a motivação delas com certeza é melhor”, acrescentou o técnico das Leoas.

No último sábado, 11, o Fortaleza conquistou a Copa Maria Bonita ao derrotar o Sport por 1 a 0, na Arena Pernambuco, diante de centenas de torcedores rubro-negros. Antes, a torcida do Leão do Pici também havia marcado presença significativa no Estádio Presidente Vargas, quando as Leoas garantiram o acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino.