Erivelton Viana e Erandir exaltam estrutura de Ceará e Fortaleza no futebol feminino

Erivelton Viana e Erandir exaltam estrutura de Ceará e Fortaleza no futebol femininoCom transmissão da TV O POVO e do Esportes O POVO, dupla Clássico-Rainha se enfrenta nesta quinta-feira, 16, às 15 horas, no CT Franzé Morais, pela terceira rodada do Cearense Feminino
Com transmissão da TV O POVO e do Esportes O POVO, Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, 16, às 15 horas, no CT Franzé Morais, em Itaitinga, no primeiro Clássico-Rainha de 2025. Sob o comando de Erivelton Viana e Erandir, respectivamente, as equipes conquistaram acessos à Série A1 nos últimos anos e têm protagonizado, a cada temporada, um Campeonato Cearense cada vez mais equilibrado e competitivo.
Em entrevista ao programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, os treinadores da dupla Clássico-Rainha ressaltaram que as estruturas oferecidas pelos clubes têm papel fundamental na evolução da modalidade.
Leia também: Técnicos de Ceará e Fortaleza projetam expectativas para o Clássico-Rainha
Ex-atleta e ídolo tricolor, Erandir destacou que a estrutura atual do Fortaleza supera até mesmo o que o clube oferecia ao time masculino no início dos anos 2000.
“Se eu voltar atrás na minha carreira em 2005, eu não tinha a estrutura que hoje o Fortaleza oferece ao futebol feminino. O que o clube disponibiliza no CT Ribamar Bezerra, dentro do cenário que a gente tem acompanhado na modalidade, não deixa a desejar a nenhuma equipe. Temos campos de treinamento, academia, alimentação, fisioterapia. Do meu tempo para hoje, o futebol feminino está na frente”, afirmou o técnico.
Coluna da Iara Costa: Fortaleza em ascensão, Ceará atrás do tri consecutivo e um Clássico-Rainha que promete história
Também ex-atleta e ídolo, mas do lado alvinegro, Erivelton Viana destacou não só os avanços dos últimos anos, como também o fato de que a estrutura apresentada por Ceará e Fortaleza hoje supera a realidade de muitos clubes no País.
“O Ceará também dá todo o suporte ao futebol feminino. Sabemos da realidade da modalidade e que muitos clubes ainda não têm essa estrutura que tanto Ceará quanto Fortaleza oferecem às meninas, e isso se reflete nos objetivos alcançados. Não é à toa que conquistamos o acesso em 2022 e que o Fortaleza alcançou o mesmo feito para o próximo ano: é porque há um suporte por trás. Sempre pode melhorar, estamos sempre nessa busca, mas ficamos felizes com o que o clube oferece. A tendência é que melhore a cada ano, para que possamos sempre devolver em resultados o que o clube espera da gente”, finalizou.
Coluna do Fernando Graziani: Futebol feminino cearense com força e espaço no O POVO
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente