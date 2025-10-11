Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Floresta fica no empate com Caxias e não consegue o acesso para a Série B

O jogo foi marcado pela ampla dominância dos donos da casa, que mesmo com chances remotas de classificação, não entraram abatidos em campo
Atualizado às
João Bosco Neto
Tipo Notícia

O Floresta empatou por 1 a 1 pelo Caxias-RS, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), e bateu na trave no acesso para a Série C. A partida aconteceu na tarde deste sábado, 11, junto dos demais jogos da terceira divisão.

Com o empate do São Bernardo com o Londrina, a equipe paulista acabou subindo por ter mais gols que o time cearense.

O jogo foi marcado pela ampla dominância dos donos da casa, que mesmo com chances remotas de classificação, não entraram abatidos em campo. O alviverde, por sua vez, corrigiu seu jogo na segunda etapa e foi superior na parte final do duelo.

Caxias 1x1 Floresta: o jogo

A partida começou com o Caxias entendendo que precisava vencer o jogo e indo para cima, conseguindo um escanteio logo no primeiro minuto. O Floresta, por sua vez, entrou desligado e aparentava ter dificuldades de entender a magnitude do confronto.

Os gaúchos tinham maior posse, priorizavam o lado esquerdo na hora de atacar e congestionavam o meio-campo na hora de defender. Com isso, os donos da casa anularam logo as duas melhores características dos cearenses: o contra-ataque e a solidez defensiva.

Diferentemente dos adversários anteriores, que se assustavam com a linha de cinco do Alviverde, o time Grená apostou na individualidade dos seus jogadores de lado de campo e conseguia entrar na área do adversário com boas trocas de passe.

Foi dessa forma que aos 12 minutos, o Caxias chegou no último terço do campo e perdeu a bola em uma tentativa de tabela. O ponta Jhonathan Ribeiro, contudo, pressionou o defensor rival, recuperou a posse e encheu o pé para furar a meta do goleiro Dheimison.

Mesmo com o gol, a equipe gaúcha não recuou e seguiu marcando alto o Floresta. Nas poucas vezes que os cearenses conseguiam uma escapada, eram parados com entradas faltosas que em nenhum momento foram respondidas com cartão amarelo.

Até o fim da primeira etapa, o Lobo da Vila contou com as boas defesas do goleiro Dheimison para que o placar não fosse ampliado, uma vez que os mandantes tiveram outras seis chances claras para ampliar o marcador e foi para o intervalo com somente 1 a 0 para o adversário.

Para o segundo tempo, o treinador Leston Junior não mudou a estrutura do time, mas trouxe alterações no time. Entraram Ruan, artilheiro e talismã do time, e Martinelli, nos lugares de Romarinho e Pablo, respectivamente. As mudanças trouxeram mais individualidade no ataque e maior capacidade de trocar passes no meio-campo.

Os novos atletas, somados ao gol de empate do Londrina no jogo em simultâneo, deram uma injeção de ânimo a equipe da Vila Manoel Sátiro. Mesmo que ainda tivessem dificuldade de trazer perigo a meta adversária, já se defendiam melhor e conseguiam puxar alguns contra-ataques.

Vendo o crescimento do time, mas ainda com dificuldades de gerar chances claras, o treinador da equipe cearense colocou o atacante Thiaguinho no lugar do volante Guilherme Nunes. Com isso, o Floresta ficou ainda mais veloz e conseguiu pressionar melhor a saída de bola adversária.

Aos 30 minutos, o time cearense teve a sua melhor chance do jogo. Ludke alçou bola na área, Vitão cabeceou, Thiago Coelho espalmou e em baixo da trave, Ícaro finalizou por cima do gol. Nos 15 minutos finais da partida, o Verdão cresceu no jogo e conseguiu dificultar a vida dos adversários.

Três minutos depois, Thiaguinho chegou a linha de fundo, acionou Furlan, que foi fez um cruzamento teleguiado para Ruan. O camisa 7 mostrou, mais uma vez, que tem estrela, e empatou o jogo. Após o gol, a partida foi um festival de cruzamentos e cabeçadas perigosas para o Floresta.

O Caxias, mesmo abatido, teve uma chance de desempatar a partida nos acréscimos, mas o chute de Gustvo Nescau carimbou a trave.

Ficha técnica:

Caxias:
4-3-3: Thiago Coelho; Ronei (Douglas Esquilo), Gustavo Henrique (Gustavo Nescau), Alan e Kelvyn; Mossoró (Igor Torres), Mantuan e Yann Rollim; Calyson (Vini Guedes), Jhonatan Ribeiro (Marcelo) e Giovane Gomez . Téc: Junior Rocha.

Floresta:
3-5-2: Dheimison; Julio Vaz (Vitão), Ícaro e Thomas Kayck; Matheus Ludke, Rodriguinho, Guilherme Nunes (Thiaguinho), Pablo (Martinelli) e Diego Matos (Rafael Furlan); Romarinho (Ruan) e Jeam. Téc: Leston Júnior

Caxias x Floresta
6ª rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C
Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)
Gols: Jhonathan Ribeiro aos 12 1T (Caxias); Ruan aos 33 do 2T (Floresta)
Cartões Amarelos: Rodriguinho
Cartões Vermelhos:
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)
Quarto Árbitro: Marcos Mateus de Sousa (TO)
VAR: Wagner Reway (SC)

Times que conquistaram o acesso para a Série B:

  • Londrina
  • São Bernardo
  • Ponte Preta
  • Náutico

