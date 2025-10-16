Ceará e Fortaleza ficam no empate no primeiro Clássico-Rainha do Cearense Feminino

Lance do Clássico-Rainha entre Ceará x Fortaleza, no Estádio Franzé Moraes, pelo Campeonato Cearense Feminino 2025 / Crédito: Fernanda Barros

Ceará e Fortaleza empataram por 1 a 1 no primeiro Clássico-Rainha do Campeonato Cearense Feminino. O jogo aconteceu na tarde desta quinta-feira, 16, no estádio Franzé Morais, em Itaitinga (CE), Região Metropolitana de Fortaleza. Os gols da partida foram marcados por Jojo, do lado do Vovô, e Natália, pelo Leão. O jogo foi marcado pelas disputas de bola no meio-campo e por boas atuações das goleiras Amanda e Lorrana. Além, das arqueiras, as destaques de ambas as equipes, Natália por parte do Fortaleza e Paulinha pelo lado do Ceará.

Ceará 1x1 Fortaleza: o jogo A partida começou como qualquer duelo entre as duas equipes, disputada e com muitas atletas brigando pelo controle do meio-campo. Apesar disso, o Ceará foi a equipe que teve um melhor desempenho nos momentos iniciais, mas não conseguiram transformar o volume em chances claras. Mesmo com as mandantes tendo maior volume, foi o Fortaleza que teve a primeira grande chance do jogo. As leoninas passaram pela lateral do campo, cruzaram na segunda trave e a artilheira Natália cabeceou para fora. O susto inicial foi suficiente para que as Leoas tomassem as rédeas da partida e virassem o time com mais posse de bola. Foi dessa forma que as visitantes sofreram uma falta na entrada da área, onde Thalita foi para a bola. A camisa seis acertou o travessão e no rebote, Natália abriu o placar para o Tricolor. O Fortaleza ainda teve chances para ampliar, com uma cabeçada de Andressa, mas a bola passou por cima do gol. Aos 20 minutos, a equipe do Pici puxou rápido contra-ataque e encontrou Isabella na área, a camisa 2 chutou e Amanda fez uma boa defesa; no rebote, Natália também foi parada pela arqueira alvinegra.

Cerca de dois minutos depois, Jady passou pela ponta direita e cruzou na grande área. A zaga leonina afastou mal e no rebote, Jojo deixou tudo igual. Na esteira da boa fase, as Alvinegras quase empataram o jogo, mas a bola passou pela direita de Lorrana. Após a parada técnica para hidratação, a intensidade do jogo caiu em uma tarde quente no estádio Franzé Morais e os times pouco fizeram para tirar a igualdade do placar ainda na primeira etapa. No segundo tempo, a partida começou com um bom ritmo. Logo no primeiro minuto, a estreante Eduarda Balbino driblou as zagueiras adversárias e quase marcou um golaço, mas, Amanda mais uma vez fez uma grande intervenção. Quatro minutos depois, Paulinha cobrou grande falta e acertou o travessão de Lorrana.