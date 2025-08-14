Em busca do acesso, Floresta tem trabalho de Leston Júnior como pilar principal

Técnico Leston Júnior no jogo Floresta x Itabaiana, no Estádio Domingão, pelo Campeonato Brasileiro Série C 2025 / Crédito: Kely Pereira / Floresta EC

Com a vitória sobre o Tombense-MG na rodada passada, o Floresta voltou ao G-8 da Série C e abriu três pontos de vantagem para o CSA-AL, nono colocado. A equipe da Vila Manoel Sátiro precisa de quatro pontos nos três jogos finais para alcançar a média histórica de classificação à segunda fase da Terceira Divisão. Um dos principais pontos da grande campanha do Lobo na competição nacional foi a chegada do treinador Leston Júnior. Após demitir Marcelo Chamusca devido a um Estadual abaixo da crítica, a diretoria alviverde foi atrás de um velho conhecido da casa.

Fernando Graziani, colunista do O POVO e âncora e comentarista da Rádio O POVO CBN, destacou a qualidade do trabalho de Leston. Segundo o jornalista, o técnico mineiro está entre os melhores comandantes da terceira divisão nacional. "Mais um jogo em que o ataque sofreu para criar e a defesa foi soberana. É assim que tem sido a campanha histórica do time sob o comando de Leston Júnior, sem dúvida alguma, um dos três melhores treinadores da competição, ao lado de Hélio dos Anjos, do Náutico, e Júnior Rocha, do Caxias", escreveu Graziani na coluna. A principal valência do time cearense desde que o treinador assumiu, de fato, é a solidez defensiva. O Floresta sofreu apenas 13 gols até o momento, sendo a terceira melhor marca do campeonato.

O lado ofensivo, contudo, é deficitário. O Lobo marcou a mesma quantidade de gols que sofreu, tendo média de 0,81 tento anotado por jogo. Isto acontece, principalmente, pela forma como o time se posta em campo. O Floresta joga em um 5-3-2, com dois volantes mais marcadores e um centroavante, Jeam, especialista em fazer pivôs. A criação passa pelos alas, Matheus Ludke e Raphael Furlan, explorando a linha de fundo. A principal arma ofensiva dos comandados de Leston Júnior é a bola parada. Seja em faltas laterais ou em escanteios, o time da Vila Manoel Sátiro sabe explorar bem a altura da trinca de zaga e possui bons finalizadores de fora da área, como Ludke e o volante Pablo, em caso de rebote.