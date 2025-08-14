Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em busca do acesso, Floresta tem trabalho de Leston Júnior como pilar principal

O treinador mineiro já havia passado pelo Lobo da Vila em 2020, quando conseguiu conduzir a equipe cearense ao acesso para Série C do Brasileiro
Com a vitória sobre o Tombense-MG na rodada passada, o Floresta voltou ao G-8 da Série C e abriu três pontos de vantagem para o CSA-AL, nono colocado. A equipe da Vila Manoel Sátiro precisa de quatro pontos nos três jogos finais para alcançar a média histórica de classificação à segunda fase da Terceira Divisão.

Um dos principais pontos da grande campanha do Lobo na competição nacional foi a chegada do treinador Leston Júnior. Após demitir Marcelo Chamusca devido a um Estadual abaixo da crítica, a diretoria alviverde foi atrás de um velho conhecido da casa.

O treinador mineiro já havia passado pelo Verdão em 2020, quando conseguiu conduzir a equipe ao acesso para a Terceirona e foi vice-campeão da Série D daquele ano, perdendo para o Mirassol-SP, hoje na Série A. Em 2022, o técnico retornou a Vila Manoel Sátiro e evitou o rebaixamento do Floresta.

Além do acesso nacional com o Lobo, em 2015 o treinador conseguiu o acesso da Série C para Série B com o Tupi-MG. Outro trabalho notável do profissional foi à frente do Botafogo-PB, onde foi campeão estadual em 2018.

Fernando Graziani, colunista do O POVO e âncora e comentarista da Rádio O POVO CBN, destacou a qualidade do trabalho de Leston. Segundo o jornalista, o técnico mineiro está entre os melhores comandantes da terceira divisão nacional.

"Mais um jogo em que o ataque sofreu para criar e a defesa foi soberana. É assim que tem sido a campanha histórica do time sob o comando de Leston Júnior, sem dúvida alguma, um dos três melhores treinadores da competição, ao lado de Hélio dos Anjos, do Náutico, e Júnior Rocha, do Caxias", escreveu Graziani na coluna.

A principal valência do time cearense desde que o treinador assumiu, de fato, é a solidez defensiva. O Floresta sofreu apenas 13 gols até o momento, sendo a terceira melhor marca do campeonato.

O lado ofensivo, contudo, é deficitário. O Lobo marcou a mesma quantidade de gols que sofreu, tendo média de 0,81 tento anotado por jogo. Isto acontece, principalmente, pela forma como o time se posta em campo.

O Floresta joga em um 5-3-2, com dois volantes mais marcadores e um centroavante, Jeam, especialista em fazer pivôs. A criação passa pelos alas, Matheus Ludke e Raphael Furlan, explorando a linha de fundo.

A principal arma ofensiva dos comandados de Leston Júnior é a bola parada. Seja em faltas laterais ou em escanteios, o time da Vila Manoel Sátiro sabe explorar bem a altura da trinca de zaga e possui bons finalizadores de fora da área, como Ludke e o volante Pablo, em caso de rebote.

A "Força Aérea Alviverde" é tão forte que o artilheiro da equipe é o zagueiro Ícaro, com quatro tentos anotados. Ruan e Jeam, jogadores de ataque, aparecem logo atrás, com três gols cada.

