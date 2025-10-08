Ceará tem 7ª maior média de público da Série A; Fortaleza é o 11º

Ceará é dono da 7ª maior média de público da Série A 2025; Fortaleza tem a 11ªSomados, os dois representantes cearenses já levaram mais de 700 mil torcedores aos estádios fortalezenses durante os jogos da competição nacional
Após 27 rodadas disputadas, Ceará e Fortaleza ocupam, respectivamente, a 7ª e a 11ª posições no ranking de maiores médias de público do Brasileirão 2025. Somados, os dois representantes locais já levaram mais de 700 mil torcedores aos estádios nos jogos da competição nacional.
Com os 25.636 alvinegros presentes na Arena Castelão na vitória sobre o Santos, domingo passado, 5, o Ceará, que vive situação mais estável na tabela de classificação, alcançou uma média de 32.067 pagantes por partida. Em 13 jogos como mandante, o Vovô ultrapassou a marca de 400 mil torcedores no total.
Para efeito comparativo, na última temporada, quando disputou a Série B, o Alvinegro terminou o campeonato com média de 28 mil torcedores, ou seja, quase 4 mil a menos que a atual.
O Fortaleza, por sua vez, também atingiu um número expressivo recentemente. No duelo contra o São Paulo, pela 26ª rodada, 35.544 torcedores estiveram nas arquibancadas do Gigante da Boa Vista. Mesmo atravessando rodadas na zona de rebaixamento, o Leão mantém média de 22.614 pagantes, superando a marca de 300 mil torcedores presentes nos jogos do clube como mandante nesta Série A.
Apesar dos números positivos, o desempenho nas arquibancadas é inferior ao da última temporada. Em 2024, em um contexto completamente diferente na tabela — brigando, em alguns momentos, pela liderança —, o Tricolor registrou média de pouco mais de 31 mil torcedores por partida na elite do futebol nacional.