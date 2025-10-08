Ceará tem 7ª maior média de público da Série A; Fortaleza é o 11º

O Fortaleza teve 14 de seus jogos sendo mandante, enquanto o Ceará teve um a menos / Crédito: Afonso Ribeiro

Após 27 rodadas disputadas, Ceará e Fortaleza ocupam, respectivamente, a 7ª e a 11ª posições no ranking de maiores médias de público do Brasileirão 2025. Somados, os dois representantes locais já levaram mais de 700 mil torcedores aos estádios nos jogos da competição nacional. Com os 25.636 alvinegros presentes na Arena Castelão na vitória sobre o Santos, domingo passado, 5, o Ceará, que vive situação mais estável na tabela de classificação, alcançou uma média de 32.067 pagantes por partida. Em 13 jogos como mandante, o Vovô ultrapassou a marca de 400 mil torcedores no total.