Série C: veja cenários para o Floresta garantir acesso inédito

O Lobo da Vila luta por uma vaga na última rodada do quadrangular do acesso / Crédito: Kely Pereira / Floresta EC

O atípico Grupo B dos quadrangulares do acesso na Série C deixou tudo para a última hora. Com Floresta, Londrina-PR, São Bernardo-SP e Caxias-RS, o agrupamento viu as quatro equipes empatarem todos os jogos nas três primeiras rodadas, mas a quarta e a quinta moldaram o cenário final, ainda com possibilidade de acesso para os quatro clubes e uma disputa acirrada para ascender à segunda divisão do futebol brasileiro no próximo sábado, 11, às 17 horas. Para o clube cearense do certame, que enfrenta o Caxias fora de casa, a matemática é complexa, mas palpável. Com o saldo de gols zerado após três empates por 0 a 0 seguidos de uma vitória e uma derrota — ambas pelo placar mínimo —, o Lobo da Vila está na terceira colocação, atrás do São Bernardo por ter marcado dois tentos a menos, mesmo com o saldo igualado.

Caso o clube paulista não vença o Londrina, que joga em casa, o Floresta só precisa ganhar o seu confronto e os outros critérios pouco vão importar. Agora, se o time paranaense tropeçar e for derrotado pelo São Bernardo, passa a ser o alvo do Verdão, já que terminaria com nove pontos e, no máximo, um gol de saldo. Com esses cenários, a conta é simplificada: uma vitória por dois gols garante o Floresta na Série B de 2026. O problema é que o Lobo da Vila só triunfou por dois tentos em uma única ocasião durante todo a Série C — diante do São Bernardo. Com a campanha marcada por uma boa estrutura defensiva e baixa efetividade no ataque, o plantel chegou longe com o limite do possível. Fora de casa, a situação complica, e será o cenário em que enfrentará o Caxias, no Rio Grande do Sul. O jogo mais recente como visitante, quando bateu o São Bernardo, quebrou um jejum de oito jogos sem ganhar longe do Domingão.