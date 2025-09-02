Mercado da bola: Ceará e Fortaleza acertaram nas contratações?

O Ceará teve um total de seis contratações, enquanto o Fortaleza ensaiou uma reformulação e trouxe 12 nomes, contando com retornos de empréstimo

A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta terça-feira, 2, e os clubes cearenses não devem trazer mais nenhum atleta. O Ceará teve um total de seis contratações, enquanto o Fortaleza ensaiou uma reformulação e trouxe 12 nomes, contando com retornos de empréstimo.

Na opinião de Thiago Minhoca, comentarista da rádio O POVO CBN, ambas as janelas são passíveis de críticas, mas, a do Vovô leva vantagem pelo contexto da equipe na temporada.