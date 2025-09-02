Após lesão no joelho, Matheus Bahia inicia fase de transição no Ceará

Lateral deve se juntar ao restante do elenco nos treinos a partir da próxima semana

O jogador passou por tratamento e apresentou evolução, mas voltou a sentir o joelho antes da partida contra o Grêmio, válida pela 21ª rodada, quando sofreu nova lesão. Agora, o lateral-esquerdo inicia os trabalhos com bola e deve se reintegrar ao restante do elenco nos treinos da próxima semana.

Desfalque do Ceará nas últimas três partidas, o lateral-esquerdo Matheus Bahia iniciou nesta terça-feira, 2, o período de transição após concluir o processo de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo. O problema havia ocorrido no jogo contra o Palmeiras pela 19ª rodada do Brasileirão.

Em paralelo às atividades em campo, o camisa 79 segue rotina de musculação e fortalecimento na academia do Vovô. A expectativa é de que esteja à disposição para o próximo compromisso da equipe, marcado para o dia 14 deste mês, diante do Vasco, no Rio de Janeiro, no retorno da Série A após a Data Fifa.

Quem também retornou às atividades foi o meia Lourenço, recuperado de uma virose que o tirou do último jogo. Já o goleiro Fernando Miguel, que também vinha tratando um trauma no joelho, encerrou a fase de transição e voltou a treinar junto ao grupo.

Atividades do Vovô durante a Data Fifa

Apesar da pausa de duas semanas no Brasileirão, o elenco alvinegro seguirá treinando nornalmente atéo fim de semana. Na próxima segunda-feira, 8, a delegação volta às aitividades e finaliza prepaação até o embarque para o Rio de Janeiro.