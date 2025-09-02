Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após lesão no joelho, Matheus Bahia inicia fase de transição no Ceará

Após lesão no joelho, Matheus Bahia inicia fase de transição no Ceará

Lateral deve se juntar ao restante do elenco nos treinos a partir da próxima semana
Autor Lara Santos
Autor
Lara Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Desfalque do Ceará nas últimas três partidas, o lateral-esquerdo Matheus Bahia iniciou nesta terça-feira, 2, o período de transição após concluir o processo de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo. O problema havia ocorrido no jogo contra o Palmeiras pela 19ª rodada do Brasileirão.

O jogador passou por tratamento e apresentou evolução, mas voltou a sentir o joelho antes da partida contra o Grêmio, válida pela 21ª rodada, quando sofreu nova lesão. Agora, o lateral-esquerdo inicia os trabalhos com bola e deve se reintegrar ao restante do elenco nos treinos da próxima semana.

Em paralelo às atividades em campo, o camisa 79 segue rotina de musculação e fortalecimento na academia do Vovô. A expectativa é de que esteja à disposição para o próximo compromisso da equipe, marcado para o dia 14 deste mês, diante do Vasco, no Rio de Janeiro, no retorno da Série A após a Data Fifa.

Leia mais

Quem também retornou às atividades foi o meia Lourenço, recuperado de uma virose que o tirou do último jogo. Já o goleiro Fernando Miguel, que também vinha tratando um trauma no joelho, encerrou a fase de transição e voltou a treinar junto ao grupo.

Atividades do Vovô durante a Data Fifa

Apesar da pausa de duas semanas no Brasileirão, o elenco alvinegro seguirá treinando nornalmente atéo fim de semana. Na próxima segunda-feira, 8, a delegação volta às aitividades e finaliza prepaação até o embarque para o Rio de Janeiro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar