Clássico-Rei vai definir finalista da Copa do Nordeste sub-20

Clássico-Rei vai definir finalista da Copa do Nordeste sub-20Na primeira fase do torneio, ambas as equipes lideraram seus grupos, com o Leão tendo 100% de aproveitamento e o Vovô liderando seu grupo
Ceará e Fortaleza se enfrentam nas semifinais da Copa do Nordeste Sub-20, na tarde desta quarta-feira, 20. O Clássico-Rei da base acontece às 15 horas, no Estádio Presidente Vargas. O vencedor do confronto enfrenta o vencedor de Bahia x Vitória.
Na primeira fase do torneio, ambas as equipes lideraram seus grupos, com o Leão tendo 100% de aproveitamento e o Vovô liderando seu grupo, mas tendo um empate com o Falcon-SE na primeira rodada.
Nas quartas de final, o Tricolor teve dificuldades e passou nos pênaltis pelo Retrô, enquanto o Alvinegro venceu o Sport por 2 a 1. No torneio, o Fortaleza tem o melhor ataque da competição, com 11 gols marcados, e a segunda melhor defesa, tendo sofrido só um tento. Já o Ceará marcou seis gols durante o torneio e sofreu somente dois.
Este será o primeiro encontro das equipes na temporada, com as equipes tendo desempenho parecido ao longo do ano. Na Copinha, os dois times caíram na terceira-fase, com o Vovô sendo derrotado pelo Vasco e o Leão perdendo nos pênaltis para o Ituano-SP.
No Campeonato Cearense da categoria, ambas as equipes estão invictas e se enfrentam após o duelo do torneio regional. As principais diferenças do ano de 2025 passam pela disputa do Campeonato Brasileiro da categoria.
A começar que as equipes estavam em divisões distintas do Brasileiro sub-20. O Fortaleza jogou a série A do torneio, enquanto o Ceará jogou a Série B da competição. O Leão se classificou em sétimo na primeira fase, sendo eliminado pelo RB Bragantino nas quartas de final.
Já o Vovô foi o sexto colocado em um grupo de oito equipes, deixando a vaga para o mata-mata escapar nas rodadas finais.
Na Copa do Nordeste sub-20, o jogador de maior destaque do Tricolor é o nigeriano Michael Fashanu, que tem quatro gols na competição e cinco na temporada. Já pelo Alvinegro, o destaque fica por conta de Guilherme, atacante que tem cinco gols no sub-20 e é relacionado para o time profissional com alguma frequência.
A partida desta quarta-feira será arbitrada por Wanderson Marques Martins. O árbitro de 33 anos será auxiliado por Cleberson do Nascimento Leite e Eleuterio Felipe Marques Junior; Gilberto Junior De Sousa Oliveira atuará como quarto árbitro.