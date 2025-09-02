Clássico-Rei vai definir finalista da Copa do Nordeste sub-20

Equipes realizaram treino de apronto para o Clássico-Rei Sub-20 pela Copa do Nordeste da categoria / Crédito: Montagem sobre fotos de: João Moura/Fortaleza EC e Gabriel Silva/Ceará SC

Ceará e Fortaleza se enfrentam nas semifinais da Copa do Nordeste Sub-20, na tarde desta quarta-feira, 20. O Clássico-Rei da base acontece às 15 horas, no Estádio Presidente Vargas. O vencedor do confronto enfrenta o vencedor de Bahia x Vitória. Na primeira fase do torneio, ambas as equipes lideraram seus grupos, com o Leão tendo 100% de aproveitamento e o Vovô liderando seu grupo, mas tendo um empate com o Falcon-SE na primeira rodada.

A começar que as equipes estavam em divisões distintas do Brasileiro sub-20. O Fortaleza jogou a série A do torneio, enquanto o Ceará jogou a Série B da competição. O Leão se classificou em sétimo na primeira fase, sendo eliminado pelo RB Bragantino nas quartas de final. Já o Vovô foi o sexto colocado em um grupo de oito equipes, deixando a vaga para o mata-mata escapar nas rodadas finais. Na Copa do Nordeste sub-20, o jogador de maior destaque do Tricolor é o nigeriano Michael Fashanu, que tem quatro gols na competição e cinco na temporada. Já pelo Alvinegro, o destaque fica por conta de Guilherme, atacante que tem cinco gols no sub-20 e é relacionado para o time profissional com alguma frequência.