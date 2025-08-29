Floresta recebe o São Bernardo, precisando vencer e secar rivais na Série C

O Floresta precisa super o São Bernardo e torcer por tropeços dos adversários / Crédito: Gabriel Franca/CNC

O Floresta se complicou na Série C e depende de uma combinação de resultados para se classificar para a próxima fase do torneio. O Verdão da Vila Manoel Sátiro recebe o já classificado São Bernardo-SP, no estádio Domingão, em Horizonte, às 17 horas deste sábado, 30. A equipe cearense ocupava a sexta colocação no início da 18ª e penúltima rodada do torneio, mas foi derrotada fora de casa pelo Figueirense-SC e hoje ocupa a nona colocação, com 24 pontos. Somado ao revés, as vitórias de Guarani-SP, Brusque-SC, e Ituano-SP, ajudaram a tirar a equipe da zona de classificação.