Floresta perde para o Confiança, mas se mantém na 6ª posição da Série C

O Floresta foi superado pelo Confiança-SE por 1 a 0 na noite deste domingo, 17, na Arena Batistão, em Aracaju, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota, o Verdão segue no G-8 da competição, a duas rodadas do fim da primeira fase. O Verdão até iniciou bem o confronto, mas viu o zagueiro e capitão Ícaro ser expulso aos 29 minutos da etapa inicial, após derrubar o atacante Maikon Aquino, que sairia no mano a mano com o goleiro Dalton.

Com um jogador a menos durante um terço do confronto, o Floresta se segurou o quanto pôde, mas viu o zagueiro Valdo, ex-Ceará, inaugurar o placar da partida aos 38 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio. Os comandados de Leston Júnior permaneceram na 6ª posição, no entanto, viram o próprio Confiança chegar aos 23 pontos — um a menos que o Floresta — e se aproximar na disputa por classificação para a próxima fase. Confiança 1 x 0 Floresta: o jogo O início de jogo foi eletrizante. Logo no primeiro minuto, Romarinho completou cruzamento de Mateus Ludke e finalizou com perigo ao lado do gol do Confiança. A resposta dos mandantes aconteceu logo no lance seguinte. No contra-ataque, Renan conduz a bola pela esquerda, finta os zagueiros do Verdão e conduz com liberdade em direção à baliza cearense. A um passo para entrar na grande área, o avançado do Dragão finalizou, mas a bola desviou no defensor do Verdão e bateu no poste esquerdo da baliza de Dalton.

Dez minutos depois, o Floresta teria sua última chance perigosa no confronto. Mateus Ludke conduziu novamente pela direita e achou Diego Matos que finalizou de primeira da entrada da área próximo ao ângulo de Felipe. Aos 29 minutos aconteceu o primeiro lance capital da partida. Após receber um recuou de cabeça, o zagueiro Ícaro se atrapalhou sozinho e foi desarmado pelo atacante Maikon Aquino. Para evitar que o avançado do Confiança ficasse cara a cara com o goleiro Dalton, o camisa 31 segurou a perna de Maikon e impediu uma situação clara de gol, sendo assim, corretamente, expulso do confronto. O segundo tempo foi todo de pressão dos mandantes, mas sem muito efeito prático. Mesmo com um a menos, os visitantes sustentaram a pressão até os 38 minutos da etapa final, quando aconteceu o segundo lance capital da partida.