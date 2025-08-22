Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com foco na Série C, Floresta desiste de participação na Taça Fares Lopes

Lobo da Vila é o atual vice-campeão da competição
Autor Lara Santos
Tipo Notícia

O Floresta anunciou nessa quarta-feira, 21, que não disputará a Taça Fares Lopes 2025. A diretoria e o departamento de futebol do Lobo da Vila decidiram abrir mão do certame regional para concentrar o foco da equipe na Série C, em busca do objetivo de avançar à segunda fase da competição. A Fares Lopes está marcada para se iniciar no dia 15 de outubro e será disputada por dez equipes.

Faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase da Terceirona, o Floresta ocupa a sexta colocação, com 24 pontos, e depende apenas de si para conseguir uma vaga na segunda fase do campeonato.

O próximo compromisso do Lobo da Vila Manoel Sátiro acontece neste sábado, 23. Os comandados de Leston Júnior enfrentam o Figueirense no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), às 19h30min. Já na última rodada, o Floresta recebe o São Bernardo no Domingão.

Confira a nota do Floresta na íntegra:

"O Floresta Esporte Clube comunica à torcida, imprensa e parceiros que não participará da Taça Fares Lopes 2025. A decisão foi tomada de forma conjunta entre a diretoria e o departamento de futebol, com base em um planejamento estratégico voltado para o futuro do clube. Nosso foco está integralmente no desempenho na Série C do Campeonato Brasileiro e na estruturação do elenco e da comissão técnica para a temporada 2026, que será de grande importância para os nossos objetivos esportivos. Temos a convicção de que essa escolha é fundamental para consolidar o trabalho que está sendo desenvolvido, permitindo uma preparação sólida e responsável para os próximos desafios."

