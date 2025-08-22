Com foco na Série C, Floresta desiste de participação na Taça Fares Lopes

Com foco na Série C, Floresta desiste de participação na Taça Fares LopesLobo da Vila é o atual vice-campeão da competição
O Floresta anunciou nessa quarta-feira, 21, que não disputará a Taça Fares Lopes 2025. A diretoria e o departamento de futebol do Lobo da Vila decidiram abrir mão do certame regional para concentrar o foco da equipe na Série C, em busca do objetivo de avançar à segunda fase da competição. A Fares Lopes está marcada para se iniciar no dia 15 de outubro e será disputada por dez equipes.
Faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase da Terceirona, o Floresta ocupa a sexta colocação, com 24 pontos, e depende apenas de si para conseguir uma vaga na segunda fase do campeonato.
O próximo compromisso do Lobo da Vila Manoel Sátiro acontece neste sábado, 23. Os comandados de Leston Júnior enfrentam o Figueirense no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), às 19h30min. Já na última rodada, o Floresta recebe o São Bernardo no Domingão.
Confira a nota do Floresta na íntegra:
"O Floresta Esporte Clube comunica à torcida, imprensa e parceiros que não participará da Taça Fares Lopes 2025. A decisão foi tomada de forma conjunta entre a diretoria e o departamento de futebol, com base em um planejamento estratégico voltado para o futuro do clube. Nosso foco está integralmente no desempenho na Série C do Campeonato Brasileiro e na estruturação do elenco e da comissão técnica para a temporada 2026, que será de grande importância para os nossos objetivos esportivos. Temos a convicção de que essa escolha é fundamental para consolidar o trabalho que está sendo desenvolvido, permitindo uma preparação sólida e responsável para os próximos desafios."