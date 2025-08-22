Com foco na Série C, Floresta desiste de participação na Taça Fares Lopes

O Floresta anunciou nessa quarta-feira, 21, que não disputará a Taça Fares Lopes 2025. A diretoria e o departamento de futebol do Lobo da Vila decidiram abrir mão do certame regional para concentrar o foco da equipe na Série C, em busca do objetivo de avançar à segunda fase da competição. A Fares Lopes está marcada para se iniciar no dia 15 de outubro e será disputada por dez equipes.

Faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase da Terceirona, o Floresta ocupa a sexta colocação, com 24 pontos, e depende apenas de si para conseguir uma vaga na segunda fase do campeonato.