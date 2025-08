Floresta cede empate ao Maringá e deixa o G-8 da Série C

Com a igualdade no placar construído no estádio Willie Davids, em Maringá, no Paraná, o elenco comandado por Leston Júnior volta para a capital cearense com apenas um ponto mais somado, figurando na 9ª colocação do certame nacional com 21 pontos conquistados após 15 partidas. Caso o triunfo tivesse sido confirmado, o Verdão poderia figurar na 6ª colocação do torneio.

Em meio as rodadas finais da Série C do Brasileirão, o Floresta passou muito perto de figurar no G-6 da competição, mas não só desperdiçou a chance, como deixou o G-8 da competição. Neste domingo, 3, o Lobo da Vila Manuel Sátiro vencia o Maringá por 1 a 0 até os 28 minutos do segundo tempo, quando tomou o empate em 1 a 1 .

Para além do placar de igualdade, o duelo não foi de facilidades para a equipe cearense. Desde os minutos iniciais, por precisar do resultado para se distanciar da zona de rebaixamento, o Maringá se colocou como protagonista do jogo, indo ao ataque e buscando pressionar a linha defensiva de cinco atletas do Lobo da Vila.

O Floresta jogou de uma maneira mais paciente, tirando os espaços do time paranaense e buscando a chance de um gol em contra-ataque quando o tinha, e conseguiu construir uma vantagem inicial assim. O gol do grupo cearense saiu aos 15 minutos, de um belo chute da intermediária feita por Gustavo Xuxa. A vantagem fez com que a equipe também arriscasse com Jeam, aos 38 minutos, mas a bola acabou indo pela esquerda do gol adversário na finalização.

O Maringá construiu o empate seguindo na pressão ao Floresta. Aos 28 minutos do segundo tempo, após uma cobrança de falta na trave do goleiro Dalton, Tito ficou com o rebote e finalizou para deixar tudo igual para os donos da casa, placar que se manteve até o apito final.

O Floresta voltará a buscar uma chance de entrar no G-6 no próximo domingo, 10, quando recebe a Tombense às 16h30min no Domingão, em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza.