Em casa, Floresta vence o Tombense e retorna ao G8 da Série C

Em casa, Floresta vence o Tombense e retorna ao G8 da Série CO triunfo por 1 a 0 marcou o fim da sequência de três jogos do Alviverde sem vitórias
O Floresta venceu o Tombense (MG) por 1 a 0, na tarde deste domingo, 10, e retornou ao G8 da Série C. A partida disputada no estádio Domingão, em Horizonte (CE), marcou o fim da sequência de três jogos do Alviverde sem vitórias.
Em busca de três pontos e sendo mandante, o Lobo da Vila encontrou um cenário difícil devido as suas características de jogo. O time de Leston Júnior é tradicionalmente reativo e gosta de sair com os alas em transições, mas, perante um Tombense (MG) cauteloso e lanterna do campeonato, o time cearense foi desafiado a ser propositivo.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Se não bastasse ser a equipe com mais posse no início da partida, o time da Vila Manoel Sátiro teve que encarar uma marcação individual em seus três zagueiros, o que dificultava a primeira fase de construção e fazia a equipe perder tempo trocando passes entre os defensores.
Com intuito de se adaptar as características pedidas pela partida, o time cearense começou a arriscar chutes de fora da área, contando com desvios da defesa adversária para conseguir escanteios, e cavar faltas nas laterais do campo, também com objetivo de alçar a bola na grande área.
O Floresta conseguiu levar algum perigo nesta estratégia e aos 37 minutos da primeira etapa, abriu o placar da partida. Matheus Ludke alçou bola na área e de cabeça, o capitão Ícaro cabeceou para o fundo da rede. Este foi o quinto gol do defensor no ano, tornando ele, momentaneamente, o artilheiro da equipe.
Com o gol, o Alviverde passou a estar "mais confortável" no jogo, uma vez que a responsabilidade de ser mais criativo estaria a cargo do Tombense-MG, que precisaria correr atrás do resultado.
Leia mais
A segunda etapa foi de grande provação para o Floresta. A equipe cearense abriu o placar nos três jogos que sucederam o duelo contra a equipe mineira, sofrendo a virada contra a Ponte Preta e empatando com ABC e Maringá. Em ambas as partidas citadas, o Verdão sofreu gols nos minutos finais.
Com objetivo de não repetir um roteiro conhecido, o Alviverde foi cauteloso, mas, sofreu em boa parte do segundo tempo. Apesar de não ter sofrido tantas finalizações, o problema de trocar muitos passes no campo defensivo persistiu, o meio-campo não conseguia segurar a posse de bola e o ataque não gerava volume.
O Tombense, por sua vez, cresceu na partida, fazendo uma marcação alta e fornecendo poucos espaços para o adversário sair em transição. Contudo, a equipe mineira não teve capricho o suficiente no último passe para gerar chances claras.
O time de Tombos (MG) ficou dependente dos cruzamentos e o goleiro Dalton, em boas saídas, afastava o perigo que era levado em sua área. Com um segundo tempo sem brilho, o Floresta foi capaz de segurar o resultado e voltou a somar três pontos na competição nacional.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente