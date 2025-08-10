Em casa, Floresta vence o Tombense e retorna ao G8 da Série C

O Verdão venceu a partida com um gol de Matheus Ludke / Crédito: Kely Pereira / Floresta EC

O Floresta venceu o Tombense (MG) por 1 a 0, na tarde deste domingo, 10, e retornou ao G8 da Série C. A partida disputada no estádio Domingão, em Horizonte (CE), marcou o fim da sequência de três jogos do Alviverde sem vitórias. Em busca de três pontos e sendo mandante, o Lobo da Vila encontrou um cenário difícil devido as suas características de jogo. O time de Leston Júnior é tradicionalmente reativo e gosta de sair com os alas em transições, mas, perante um Tombense (MG) cauteloso e lanterna do campeonato, o time cearense foi desafiado a ser propositivo.

Com intuito de se adaptar as características pedidas pela partida, o time cearense começou a arriscar chutes de fora da área, contando com desvios da defesa adversária para conseguir escanteios, e cavar faltas nas laterais do campo, também com objetivo de alçar a bola na grande área. O Floresta conseguiu levar algum perigo nesta estratégia e aos 37 minutos da primeira etapa, abriu o placar da partida. Matheus Ludke alçou bola na área e de cabeça, o capitão Ícaro cabeceou para o fundo da rede. Este foi o quinto gol do defensor no ano, tornando ele, momentaneamente, o artilheiro da equipe. Com o gol, o Alviverde passou a estar "mais confortável" no jogo, uma vez que a responsabilidade de ser mais criativo estaria a cargo do Tombense-MG, que precisaria correr atrás do resultado.