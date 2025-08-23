Floresta perde para o Figueirense e agora depende de outros resultados para avançar na Série C

Floresta perde para o Figueirense e agora depende de outros resultados para avançar na Série CVerdão da Vila Manoel Sátiro caiu para a oitava colocação, mas terá de torcer contra adversários diretos para seguir no G-8
O Floresta saiu derrotado pelo Figueirense na noite deste sábado, 23, no Estádio Orlando Scarpelli, e viu a classificação para a fase final da Série C se complicar. O Verdão da Vila Manoel Sátiro, que iniciou a rodada na sexta colocação com 24 pontos, agora precisa de uma combinação de resultados para permanecer no grupo dos oito melhores.
O time da casa abriu o placar aos 22 minutos da etapa inicial. Após cabeceio de Marlyson, o goleiro Dalton não segurou firme e Felipe Augusto aproveitou o rebote para marcar. O arqueiro do Floresta ainda se lesionou no lance e precisou ser substituído. O Figueira quase ampliou com Marlyson, em chute que enganou a torcida ao bater na rede pelo lado de fora, enquanto Romarinho e Guilherme responderam para o Verdão, mas sem êxito.
No segundo tempo, o Floresta aumentou a pressão em busca do empate. A grande chance veio com Xuxa, que finalizou forte de fora da área, mas o goleiro Igo Gabriel fez uma defesa espetacular para salvar o Figueirense. Apesar das tentativas, o placar permaneceu em 1 a 0 até o fim.
Com o resultado, o Figueirense manteve viva a esperança de classificação, ao mesmo tempo em que se afastou da zona de rebaixamento. Já o Floresta caiu para a oitava colocação, mas terá de torcer contra adversários diretos na briga pelo G-8 para continuar sonhando com a vaga.