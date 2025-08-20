Marcelo Vilar renova contrato com o Ferroviário até o Cearense de 2026

Marcelo Vilar amplia sua sexta passagem no clube da Barra do Ceará / Crédito: ROBSON ROCHA/Ferroviário AC

O Ferroviário renovou o vínculo do treinador Marcelo Vilar com objetivo de iniciar a montagem do elenco para a Copa Fares Lopes e para o cearense de 2026. Apesar da equipe ter falhado no objetivo em conquistar o acesso para a Série C, a diretória coral entende que a manutenção do comandante é benéfica para o clube. Com a ampliação do vínculo, o técnico cearense dá continuidade a sua sexta passagem pela equipe coral. Vilar assumiu a equipe em julho deste ano, após a demissão de Tiago Zorro, e em quatro partidas obteve uma vitória, um empate e uma derrota, somando 44,4% de aproveitamento. É válido lembrar que o profissional esteve ausente da partida de volta contra o ASA-AL, devido a um processo pós-cirúrgico.

"Estou vendo o Ferroviário em uma nova fase, onde o clube vai trabalhar concomitantemente para conseguir resultados, títulos, e, ao mesmo tempo, revelar jogadores. Isto faz bem para o meu perfil e eu estou muito motivado de poder, agora, começar esse trabalho desde o zero, para podermos ter êxito e sucesso no restante desta caminhada e no ano que vem", disse o treinador. "Diferentemente do ano passado, em que tivemos que montar um time praticamente só para disputar a Copa Fares Lopes, estamos nos planejando para montar um time para a Fares Lopes deste ano e para o Campeonato Cearense de 2026. Estamos começando os primeiros contatos, o primeiro momento é ver quem irá permanecer. Passarei a observar com mais cuidado os jogadores da base que temos aqui e a partir daí pensar em contratações para podermos ter um time equilibrado, um time que alie experiência e juventude", complementou. Vale lembrar que o Ferrão seguirá sua jornada sem Ciel. O camisa 99 e histórico jogador coral foi contratado pelo CSA-AL após o encerramento da passagem da equipe cearense na Série D e não fará parte do grupo que disputará o torneio estadual.