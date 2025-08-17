Crateús bate Guarany de Sobral e conquista a Série C do Cearense

Apesar da derrota na decisão, o Cacique do Vale se junta aos campeões na Série B do próximo ano

O Crateús é o Campeão da Série C do Campeonato Cearense de 2025! Após um empate sem gols no jogo de ida, o Águia Ibiapaba derrotou o Guarany de Sobral por 1 a 0 na tarde deste domingo, 17, no estádio Juvenal Melo, em Crateús, e conquistou o título da Terceirona do estadual.

Líder absoluto na primeira fase da competição — onde conquistou 13 dos 18 pontos que disputou — a equipe da região oeste viu, aos 13 minutos da etapa fina, Luan Kakim marcar o gol que deu ao Crateús seu tricampeonato da Série C do Cearense.