Ciel acerta com CSA e se despede do Ferroviário após mais de dois anos

Ciel foi o artilheiro da equipe no ano com 13 gols / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

O atacante Ciel, que atuou pelo Ferroviário na atual temporada, será jogador do CSA-AL. O camisa 99 aceitou a proposta da equipe alagoana e se despede do time coral após duas temporadas e meia. No tempo que atuou pelo clube da Barra do Ceará, marcou época por ser a principal referência técnica do elenco. A informação inicial foi divulgada por Jorge Brunno e confirmada pelo Esportes O POVO.

Ciel chega ao Azulão do Mutange para adicionar experiência na fase final da primeira etapa do torneio e "fazer sombra" a Tiago Marques, artilheiro da equipe com 16 gols marcados. Pelo Ferroviário, o camisa 99 atuou em 101 oportunidades, marcou 48 vezes, distribuiu nove assistências e venceu dois títulos. O experiente jogador ergueu as taças da Série D de 2023 e a Copa Fares Lopes de 2024. Além dos títulos, Ciel foi protagonista de campanhas marcantes na Copa do Nordeste. Nas temporadas 2023 e 2025, a equipe da Barra do Ceará chegou até as quartas de final da competição.