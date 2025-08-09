Ferroviário sofre nova derrota para o ASA e é eliminado da Série D

Ferroviário em derrota para o ASA-AL na Série D 2025 / Crédito: Adonias Júnior

No duelo decisivo da segunda fase da Série D, o Ferroviário visitou o ASA-AL na tarde deste sábado, 9, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, e foi derrotado por 2 a 0. O time alagoano, que já havia vencido a primeira partida no Presidente Vargas, confirmou a classificação para as oitavas de final com o placar agregado de 3 a 0 sobre o Tubarão. Com o resultado, o Ferroviário dá adeus à Série D e encerra sua participação nas competições de 2025. Eliminado também da Copa do Nordeste, o clube não terá mais compromissos oficiais nesta temporada. Além disso, o resultado em campo, agrava a a crise que time coral vem vivendo fora das quatro linhas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora ASA 2x0 Ferroviário: o jogo Com clima de decisão, a partida no Fumeirão contou com a presença maciça da torcida alagoana, que empurrou o time da casa do início ao fim. Entretanto, mesmo diante de uma atmosfera desfavorável, o Ferroviário começou bem o jogo contra o ASA e, logo aos dois minutos, quase abriu o placar com Ciel, que carimbou o travessão. Sem deixar o rival se impor, o time arapiraquense tentou frear os visitantes aproveitando bem os contra-ataques. Desse modo, o torcedor acompanhou um jogo equilibrado, com ambas as equipes apresentando bom repertório e tentando achar estratégias para vencer. Apesar de oferecer perigo ao time da casa, o Tubarão da Barra contou com a boa atuação do goleiro João Vitor, que salvou as principais tentativas do Fantasma de abrir o placar durante o primeiro tempo. Além disso, o ASA parou também nas dificuldades de finalização, assim como o Ferrão. Nos acréscimos da primeira etapa, Ciel chegou a ficar cara a cara com o goleiro adversário, mas viu o rival ser mais rápido e se antecipar para fazer a defesa e impedir o gol coral. As principais jogadas do time coral, aliás, foram orquestradas com Ciel e Leozinho .

