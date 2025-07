Na estreia de Vilar, Ferroviário vence Santa Cruz de virada por 2 a 1 na Série D

Ferroviário vence Santa Cruz RN pela Série D 2025 / Crédito: Ascom/Santa Cruz de Natal

Visitando o Santa Cruz de Natal no Nazarenão, em duelo da 13ª rodada da Série D, o Ferroviário venceu o adversário de virada por 2 a 1 no placar, na tarde deste sábado, 19. Ciel anotou os dois gols da vitória coral. O resultado estabelece o Tubarão da Barra na zona de classificação para o mata-mata do certame. Com os três pontos somados na estreia do técnico Marcelo Vilar, o clube coral volta a assumir a quarta posição no grupo A3, com 17 pontos somados. Entretanto, para permanecer na zona de acesso à segunda fase da Série D, o Ferroviário torce por um tropeço do conterrâneo Horizonte ainda nesta rodada. O Galo do Tabuleiro recebe o líder Santa Cruz neste domingo, 20, no Estádio Domingão. Caso vença o time pernambucano e ultrapasse o Ferroviário no saldo de gols, o Horizonte assumirá o quarto lugar do grupo A3.

Santa Cruz RN 1 x 2 Ferroviário: o jogo A vitória do Tubarão diante do Santa Cruz de Natal marcou a primeira vez que o clube da Barra conseguiu somar pontos fora de casa nesta edição da Série D. Sem muitas alterações em relação à equipe titular dos últimos jogos, o Ferroviário de Marcelo Vilar apresentou uma atuação sóbria diante do mandante. Com um bom início de jogo, o time da Barra do Ceará criou boas chances e ofereceu maior perigo ao rival durante maior parte do primeiro tempo. O resultado da postura incisiva veio logo aos dez minutos da partida, quando, após receber um belo lançamento do camisa 9 Kiuan, Ciel ficou cara a cara com o goleiro adversário e marcou o primeiro gol da partida, colocando o Ferroviário em vantagem no placar. Em reação, o Santa Cruz passou a apostar no contra-ataque e conseguiu chegadas perigosas à área coral. Assim, treze minutos depois, Matheus Bambu, camisa 7 do Santa Cruz de Natal, não teve dificuldades para se livrar da marcação coral e anotar o gol para o time da casa, igualando o marcador no Nazarenão.

Na sequência da primeira etapa, as equipes continuaram tentando ampliar o placar, mas sem sucesso. O escrete coral chegou a desperdiçar duas oportunidades claras de marcar o segundo gol. Na volta para a etapa decisiva, sem o ritmo acelerado do primeiro tempo, os times diminuíram as investidas e passaram a se proteger, mesmo com ambos necessitando de um resultado positivo. Desse modo, a situação viria a mudar apenas nos acréscimos da partida, quando o goleiro do Santa Cruz defendeu um chute de Bryam e Ciel aproveitou a sobra para sacramentar o tento da vitória coral. Santa Cruz RN x Ferroviário: ficha técnica Santa Cruz



4-3-3: Fábio; Einstein, Guizão, Eduardo Brito e Zé Vitor; Wesley, Matheus Bambu (Dudu) e Juninho Potiguar; Thálisson, Peu e Diego Costa. Téc: Eugênio Gomes Ferroviário 4-3-3: João Vitor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso e Ailton Santos; Willyam Maranhão, Ramires e Gharib; Thiago Pulga, Kiuan e Ciel. Téc: Marcelo Vilar