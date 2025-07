Fortaleza e Ceará têm piores aproveitamentos nos últimos 5 jogos da Série A

No primeiro ano após conquistar o acesso à elite do futebol nacional, o Ceará teve uma surpreendente largada, em que chegou a ocupar o G-4 ao fim da 4ª rodada . Entretanto, nas cinco partidas mais recentes, o Vovô conquistou somente três dos 15 pontos disputados, ao derrotar o Fortaleza em duelo da 13ª rodada.

O recorte mais recente da Série A do Campeonato Brasileiro tem sido complicado para os cearenses. Mesmo após um início de competição distinto, Ceará e Fortaleza encontraram, nos últimos cinco jogos, uma semelhança: o baixo aproveitamento.

Do outro lado da capital cearense, o Leão do Pici, vindo de sua melhor campanha na história da Série A, também teve um início de campanha surpreendente, porém, negativamente. Após 15 rodadas, o Tricolor só esteve na primeira parte da tabela durante as quatro primeiras.

Nas últimas cinco partidas disputadas na Série A, o Fortaleza conquistou apenas um ponto, ao empatar com o Bahia, no sábado, 19. Tal retrospecto recente posicionou o Leão na vice-lanterna da competição e culminou na saída de Juan Pablo Vojvoda do comando técnico.

Contudo, com o empate na rodada, o Fortaleza, que tinha o pior retrospecto nos últimos cinco jogos, ao fim da 14ª rodada, juntou-se ao Sport com o aproveitamento mais baixo neste recorte atual.