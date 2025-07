Vitória no Clássico-Rei foi a primeira do Ceará como visitante no Brasileirão 2025

Imagens do Clássico-Rei, duelo entre Fortaleza e Ceará, da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, realizado no domingo, 13 de julho de 2025, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE) / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Apesar de o jogo ter acontecido na Arena Castelão, na capital cearense, a vitória do Ceará sobre o Fortaleza no domingo passado, dia 13, representou a primeira do time de Porangabuçu atuando como visitante na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Na ocasião, o Leão do Pici foi o mandante da partida. Antes da vitória diante do maior rival, a campanha do Alvinegro longe de seus domínios não era positiva. Em cinco partidas como visitante, os comandados de Léo Condé haviam sofrido três derrotas — para Juventude, Bahia e Botafogo —, além de dois empates, com o RB Bragantino e o Santos. Ou seja, um aproveitamento de apenas 13% nesse recorte.