Goleiros do Clássico-Rei: João Ricardo vem de falha, Bruno Ferreira foi bem em retorno

Um Clássico-Rei pode ser decidido de diferentes formas, e as atuações dos goleiros costumam ter um grande impacto nisso. No próximo domingo, 13, Bruno Ferreira, do Ceará, e João Ricardo, do Fortaleza, farão um importante duelo debaixo das traves — e não será surpresa se um dos dois terminar a partida como protagonista.

Nesta semana, ambos viveram decisões pelas quartas de final da Copa do Nordeste, mas com desfechos distintos. Em Salvador (BA), João Ricardo falhou feio no segundo gol do Bahia, marcado por Caio Alexandre, no final do primeiro tempo. No lance, o volante arriscou chute de fora da área, o arqueiro do Leão tentou encaixar, mas a bola escapou de suas mãos e morreu dentro da baliza.