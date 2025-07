Nos pênaltis, Ceará supera o Sport e avança às semifinais da Copa do Nordeste

O Ceará empatou com o Sport em 0 a 0, mas venceu nos pênaltis por 4 a 2 e se classificou para a semifinal da Copa do Nordeste. A equipe alvinegra fez um jogo inconstante, melhorando na segunda etapa e saiu vencedora na marca da cal. A partida ocorreu na Ilha do Retiro, em Recife(CE), nesta quarta-feira, 9, e foi válida pelas quartas de final do certame regional.

Logo aos quatro minutos de jogo, o time cearense errou uma saída de bola e Gonçalo Paciência, mas a bola foi para escanteio. A equipe Rubro-Negra seguiu tendo mais volume, com mais posse de bola e ditando o ritmo da partida.

Aos 10 minutos, em um rápido desarme, Mugni conseguiu acionar Pedro Henrique na profundidade, que ao tentar disparar para o gol foi desarmado por Hereda quando buscou a finalização. Ex-Ceará, o atacante Chrystian Barletta era o nome de mais perigo dos mandantes, tendo uma finalização bloqueada por volta dos 15 minutos.

Sérgio Oliveira e Zé Lucas, volantes do Sport, eram os donos do meio-campo. Ditavam o ritmo da partida e conduziam a bola com muita maestria, com o jovem volante quase marcando um golaço após bela finta e um chute desviado.

Espectador do confronto, o Alvinegro se concentrou em uma postura defensiva, bloqueando as linhas de passe e tendo uma última linha muito compactada. Porém, o Ceará não conseguia disputar as segundas bolas na hora de puxar um contra-ataque e foi inoperante na fase ofensiva. O grande respiro para os visitantes foi um gol anulado de Pedro Henrique aos 30 do primeiro tempo.