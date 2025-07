Nas redes sociais, jogadores do Fortaleza projetam reação no Clássico-Rei

Faltando apenas dois dias para o primeiro Clássico-Rei da temporada pela Série A, jogadores do Fortaleza compartilham mensagens com um tom de esperança nas redes sociais. Após a eliminação para o Bahia, na Copa do Nordeste, o Leão do Pici chega pressionado para o jogo contra o Alvinegro. O clima entre os jogadores, entretanto, é de positividade.

Artilheiro do Tricolor do Pici, Lucero publicou story em seu perfil oficial do Instagram destacando a dedicação da equipe e incentivando o apoio da torcida. “As coisas vão virar a nosso favor. Continuamos trabalhando e insistindo juntos. Até domingo. Nação tricolor, contamos com vocês”, escreveu o camisa 9 argentino.