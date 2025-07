Ceará tem vantagem contra o Fortaleza em retrospecto pela Série A; veja números

A última vez em que os times se enfrentaram pelo Brasileirão foi no dia 14 de agosto de 2022, quando o Tricolor levou a melhor por 1 a 0. Todavia, no retrospecto geral pelo certame, quem tem vantagem é o Alvinegro de Porangabuçu.

Principal confronto do futebol cearense, o Clássico-Rei voltará a ser disputado pela Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo, 13. O encontro entre Fortaleza e Ceará marca a quebra de um hiato de quase três anos sem o embate entre rivais na elite do futebol nacional.

Em 17 jogos disputados na história Série A, o Clássico-Rei acumula 10 vitórias do Ceará, três do Fortaleza e outros quatro empates. Ao todo, são 22 gols alvinegros e 9 tricolores. Os números são do site Ogol, especializado em estatísticas do futebol.

Outro recorte que mostra superioridade do Vovô ante o Leão é o histórico dos confrontos desde 2019, quando o clássico voltou a ser disputado na elite. No retrospecto em questão, foram realizados oito jogos, com seis triunfos para o Alvinegro e apenas dois para o Tricolor do Pici.