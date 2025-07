Clássico-Rei dos "gringos": Fortaleza e Ceará somam 13 jogadores estrangeiros

Principal produto do futebol cearense, o Clássico-Rei ganhou um ingrediente internacional com a presença de mais de uma dezena de estrangeiros. No duelo do próximo domingo, 13, entre Fortaleza e Ceará, às 20h30min, pela 13ª rodada da Série A, o gramado do Castelão pode ter até 13 jogadores "gringos" em ação.

Destes, apenas um não nasceu na América do Sul: o lateral-direito português Rafael Ramos, do Vovô. O time de Porangabuçu ainda conta com o meia argentino Lucas Mugni e o atacante paraguaio Galeano. O também argentino Alejandro Martínez segue sob contrato, mas não faz parte dos planos e não está integrado ao elenco de Léo Condé.