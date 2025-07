Fernando Miguel, João Ricardo e Pacheco estavam no rival no último Clássico-Rei da Série A

Com passagem pelo rival, Fernando Miguel, João Ricardo e Bruno Pacheco já reencontraram o antigo clube no futebol cearense, mas terão uma experiência diferente no próximo domingo, 13, no Clássico-Rei do Brasileirão. No último duelo entre Fortaleza e Ceará pela Série A, em 2022, os goleiros e o lateral-esquerdo estavam no lado oposto em relação ao confronto que se aproxima.

O encontro mais recente entre as duas principais forças do Estado pela divisão de elite do Campeonato Brasileiro foi em 14 de agosto de 2022, vencido pelo Leão por 1 a 0, com gol de Moisés — que saiu e retornou ao Pici.