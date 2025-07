Doze jogadores do Ceará e Fortaleza estavam nos elencos do último Clássico-Rei da Série A

Na volta do Basileirão, Leão e Vovô medem forças neste domingo, 13, às 20h30min, no Castelão

Após quase três anos, os dois expoentes do futebol cearense voltam a se enfrentar pela elite nacional. Neste domingo, 13, às 20h30min, Fortaleza e Ceará se enfrentam no Castelão em duelo válido pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão. O último Clásico-Rei da primeira divisão aconteceu em 2022, quando o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Moisés. Desde então, o Tricolor conseguiu apenas um triunfo nos doze clássicos seguintes, em diferentes competições.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Do lado do Leão do Pici, mandante do duelo deste fim de semana, cinco atletas protagonizaram o embate de 2022. Emanuel Brítez, Lucas Sasha, Zé Welison, Moisés e Fernando Miguel — atualmente goleiro do rival.

Já no elenco do Vovô, que passou por uma série de reformulações nos últimos anos, permanecem seis nomes no elenco atual: Marcos Victor, Richardson, Bruno Pacheco, Fernando Sobral, Gabriel Lacerda e João Ricardo — atualmente, goleiro do Fortaleza. O elenco alvinegro, hoje sob comando de Léo Condé, era liderado por Marquinhos Santos.

Tendo peças experientes como base do elenco, ambas as equipes buscam vencer o Clássico-rei deste domingo. Além de termômetro do momento atual dos times, a partida pode ser de suma importância na definição do restante da temporada.