Em 2025, Clássico-Rei já soma mais de 130 mil torcedores e R$ 3,8 milhões em renda

Os três primeiros encontros no ano foram pelo Campeonato Cearense — um pela primeira fase e dois pelas finais. O duelo pela fase de grupos do Estadual recebeu 42.464 pessoas no Gigante da Boa Vista. O jogo de ida da final teve 36.589 presentes no estádio, enquanto a partida que decretou o bicampeonato do Vovô mobilizou 53.676 torcedores.

No total, portanto, 132.729 pessoas foram ao Castelão para ver os embates entre Leão e Vovô nesta temporada.

Das três partidas, duas tiveram mando de campo do Fortaleza, mesmo cenário do embate de domingo. Desta forma, os sócios-torcedores do Tricolor têm acesso garantido de acordo com o plano, enquanto os torcedores alvinegros precisam comprar ingresso.

Clássicos-Rei em 2025: R$ 3,8 milhões em renda

A boa presença de público nos jogos também proporcionou rendas milionárias nos clássicos. O valor total é de R$ 3.881.204. No início do ano, Ceará e Fortaleza fizeram acordo para dividir a arrecadação com bilheteria em todos os Clássicos-Rei de 2025.