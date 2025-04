Em semana de estreia na Série D, Ferroviário anuncia saída de jogadores

Entre os nomes, os atletas João Cubas, Jan, Janeudo, Gustavo e Carlos Junio não fazem mais parte do elenco do Tubarão, que estreia na competição no domingo, 20

O Ferroviário iniciou a semana de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. Nessa segunda-feira, 14, o elenco se reapresentou no centro de treinamento e iniciou os trabalhos sob o comando do técnico Tiago Zorro. Antes do início da competição, o clube comunicou ainda a saída de alguns jogadores do plantel Coral.

Entre os nomes, os atletas João Cubas, Jan, Janeudo, Gustavo e Carlos Junio não fazem mais parte do elenco do Tubarão para o início do certame nacional. Enquanto os quatro primeiros foram desligados em comum acordo com o clube, o último foi emprestado ao Guarani EC, de Minas Gerais. Em nota, o Ferroviário agradeceu os serviços prestados pelos atletas.